由英国前“辣妹”（Spice Girls）成员维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）创办的同名时尚与美容品牌，去年首次实现营业盈利，在高端消费品需求疲弱的环境下扭转多年亏损局面。

彭博社报道，维多利亚·贝克汉姆控股公司星期一（8月31日）发表声明说，公司2025年营收同比增长15%，达到1亿2980万英镑（约2亿2366万新元）。这是公司自2008年成立以来首次录得营业盈利，去年营业利润为730万英镑，相比2024年的160万英镑营业亏损明显改善。

公司说，盈利转正主要得益于严格控制成本。与此同时，时装业务在剪裁服装、宴会服饰和高档日常服装等领域均保持强劲需求。

公司也连续第五年实现营收两位数增长，并指出这一增长趋势延续至今年上半年。

维多利亚·贝克汉姆品牌成立于2008年，最初以时装业务为主，之后扩展至美容产品。时装设计以简约、低调奢华风格著称，在近期高端消费市场疲弱的情况下，这类品牌的表现相对更具韧性。

不过，低调奢华市场同样面对日益激烈的竞争。由奥尔森姐妹（Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen）创办的The Row，以及设计师菲比·菲洛（Phoebe Philo）的同名品牌，近年来均受到高端消费者欢迎。

公司说，美容业务去年也表现强劲，粉底产品成为主要增长动力之一。

维多利亚和丈夫英格兰前球星大卫·贝克汉姆（David Beckham）目前是公司的大股东。投资基金NEO Investment Partners持有30%股权。基金九年前首次投资这家品牌，由贝尔哈森（David Belhassen）创办，目前由他担任品牌董事长。XIX Entertainment也持有少数股权。

维多利亚·贝克汉姆品牌实现盈利之际，整个奢侈品行业仍面对需求放缓的压力。生活费上涨和中东战事等地缘政治不确定性，促使消费者削减非必需品支出，并对包括迪拜在内的高端购物市场造成影响。

全球大型奢侈品集团的股价今年以来也普遍承压。路易威登（Louis Vuitton）母公司LVMH和爱马仕（Hermès）股价今年迄今均下跌超过20%，反映市场对奢侈品行业前景的担忧。