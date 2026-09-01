在上周美国联邦储备局主席沃什发表鹰派讲话后，市场加息预期显著升温，国际金价星期二（9月1日）继续低位震荡。

截至星期二中午约12时，现货黄金下跌0.36%，报每安士4432.09美元。在前一交易日，金价曾一度跌至8月19日以来的最低水平。

美国黄金期货（COMEX）则微跌0.05%，报每安士4479.3美元。

目前，交易员正密切关注本周即将公布的美国重磅劳动力市场数据，同时紧盯中东局势对通胀预期的影响。

上周，黄金曾一度冲上三个多月来的高点，但金价遭遇“黑色星期五”，单日暴跌逾3%。

这一剧烈回调的导火索是美联储主席沃什（Kevin Warsh）在杰克逊霍尔年会上的鹰派发言。沃什明确表示，如果决策者无法确信通胀正稳步降至2%的目标，美联储“仍有工作要做”，暗示当局可能进一步加息。

目前，芝商所（CME）的“美联储观察”工具显示，市场预计美联储在 9月份加息的概率已升至 66%，12月份加息的概率则高达89%。

虽然黄金历来被视为对抗通胀的避险工具，但利率的持续走高会提升美债等生息资产的吸引力，从而对无息资产黄金构成沉重压力。

除了美联储的政策压力，中东局势的再度紧张也为黄金走势增添复杂性。

星期一（8月31日），在美伊发生一个月来的首次直接军事冲突后，美国总统特朗普威胁要对伊朗实施进一步的军事打击，这使得此前一度转向经济对峙的冲突再度升级。受此影响，国际油价连续第二个交易日走高。

IG市场分析师西卡摩尔（Tony Sycamore）指出，目前黄金面临双重夹击：一是美联储主席沃什在杰克逊霍尔的鹰派言论直接承压金价；二是霍尔木兹海峡局势紧张导致油价上涨，这抬高市场的通胀预期，从而强化美联储维持高利率甚至继续加息的理由。

西卡摩尔说：“孤立地看，单次加息并不会彻底改变黄金的长期牛市格局。但如果美联储连续加息两到三次，那游戏规则就完全变了。”

受黄金弱势震荡影响，其他贵金属涨跌互现。现货白银微涨0.3%，报每安士66.34美元；现货铂金小幅上涨0.1%，报每安士1793.03美元