星期二（9月1日）重点：

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）宣布，将买下台湾联发科（MediaTek）的35亿美元可转换债券作为投资，以深化双方在AI晶片领域的合作。联发科将把英伟达的NVLink Fusion和NVHBM技术整合到它的数据中心解决方案中。这次合作不仅拓展了英伟达的生态系统，还有望加速定制AI硬件的普及。英伟达的股价在今晚盘前退低1.08%，截稿时报218.12美元。

中资电动车制造商蔚来（NIO）在美国交易的股票价格在今晚盘前下挫2.61%，截稿时报4.1292美元。蔚来在香港股市午间休市期间披露，8月份它总共交付3万5836辆电动车；这个数字虽同比增长14.47%，但环比微降0.27%。这也是蔚来连续第二个月出现交货量环比退低的现象，尽管它的月份交货量已连续第四个月保持在3万5000辆的水平之上。蔚来将在今晚美市开盘前发布季度业绩。

制药厂礼来（Eli Lilly）将以最高28亿7500万美元的价格，收购Merida Biosciences，以扩充它的免疫业务。这笔现金交易凸显了大型制药巨头对创新生物技术资产的需求。礼来股价在今晚盘前上升0.22%，截稿时报1160.00美元。

美国股市将在下星期一（7日）因劳动节假期休市，美市将在下星期二（8日）恢复交易。投资者敬请留意。

星期二下文我们来看看市场分析师对戴尔科技（Dell Technologies）的期待。今晚盘前这只股退低0.31%，截稿时报455.95美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达、Robinhood Markets、Strategy Inc和美光科技（Micron Technology）。截稿时，除了Robinhood Markets股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

从个人电脑制造商到AI基础设施供应商，戴尔科技已经完成了一次令人意外的转型。星期二晚上盘后发布的财报，将是市场判断这场AI转型究竟还能持续多久的重要测试。（档案照片）

戴尔科技（Dell Technologies Inc）

（纽约证券交易所代码：DELL）

戴尔科技将在星期二晚上盘后发布它2027财年第二财季的业绩报告。对这家传统个人电脑制造商而言，这份财报的意义已经超越电脑销量，因为在人工智能（AI）数据中心投资持续升温之际，服务器和数据中心基础设施已经成为推动戴尔增长的核心引擎。所以市场目前最关注的是，AI服务器的强劲需求能否继续带动它的营业额和盈利高速增长。

到目前为止，华尔街分析师普遍预计，戴尔科技在第二财季的营业额会是449亿美元，同比增长约51%；调整后的每股盈利应该会介于4.91美元至4.92美元之间，比去年同期的2.32美元增加超过一倍。在AI服务器需求推动下，集团旗下的基础设施解决方案集团（Infrastructure Solutions Group，简称：ISG）营业额也预计会达到约252亿美元，同比增长95%。

市场对戴尔科技的业绩期待其实已经相当高。戴尔科技在上个财季的业绩曾大幅超越预期。当时它的营业额达到438亿美元，其中AI服务器收入达到161亿美元，同比暴增757%；戴尔科技当时争取到244亿美元的AI订单，并将2027财年AI服务器收入目标上调至约600亿美元。

截至上个财季末，戴尔科技的AI服务器累计订单总额更达到创纪录的513亿美元。这意味着，即使AI服务器需求没有进一步加速，公司未来一段时间仍拥有相当庞大的订单基础。分析师普遍预计，戴尔科技2027财年的AI服务器收入可能达到约658亿美元，2028财年进一步增至约862亿美元，并推动公司整体营业额在未来超过2000亿美元。

因此，星期二的财报，投资者看的不会只是营业额和每股盈利有没有“达到预期”，更重要的是高管们会不会进一步提高AI服务器收入目标，以及累计订单是否会继续增长。市场也会特别关注AI服务器的盈利率，因为随着英伟达GPU、先进内存等零部件成本上升，服务器销售高速增长并不一定意味着盈利同步增长。

戴尔科技股价在今年已经上涨超过260%。市场对它的AI服务器业务的期待早已反映在估值之中。近期它的股价是在460美元周围波动。根据期权市场的交易，财报公布后股价可能出现约10%的双向波动，意味着投资者已经为一份可能带来巨大股价反应的财报做好准备。

不过，华尔街整体仍然偏向看好戴尔科技。根据近期MarketBeat数据，32名分析师给它的平均目标价是485美元，而StockAnalysis统计的28名分析师平均目标价则是511美元。戴尔科技隔夜闭市价是456.01美元。

有些分析师甚至更加乐观。例如：Evercore ISI分析师达里亚纳尼（Amit Daryanani）在8月把戴尔科技目标价从原本的500美元上调至550美元，并维持“买入”评级。

不过，也有分析师认为，戴尔科技今年股价已经大涨约260%至270%，估值明显高过历史平均水平。他们说，戴尔科技以未来盈利计算的本益比约21.5倍，明显高过过去的10.9倍。因此，他们对戴尔科技的要求，已经从“业绩不错”提高到“必须继续大幅超预期”了。