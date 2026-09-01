美国特朗普政府公布可再生燃料豁免安排后，芝加哥大豆期货价格星期二（9月1日）不降反升，一度上涨1%，触及2023年12月以来最高水平，随后收窄涨幅。

大豆油期货价格一度上涨超过2.4%，之后略有回落。

彭博社指出，大豆等农作物是生物柴油等可再生燃料的重要原料，因此相关政策消息会对市场产生很大影响。

美国环境保护署星期一（8月31日）批准29家小型炼油厂的2025年可再生燃料标准豁免申请，涉及17亿6000万个可再生燃料合规积分，豁免规模为2017年以来最大。

美国可再生燃料标准（RFS）规定，炼油厂和燃料进口商须在汽油、柴油中掺入规定数量的可再生燃料，目的是减少温室气体排放，降低对进口石油的依赖。

炼油厂可用合规积分冲抵部分义务；获准豁免的企业则可减少当年的强制用量。

豁免规模创纪录 为何大豆期货仍上升？

彭博社报道，市场原本担心豁免规模过大会削弱对大豆油等生物燃料原料的需求。

不过，环保署准备把2025年实际豁免量超出原先估计的部分，计入2026年和2027年的生物燃料义务，方案将在10月底前提出。

美国独立农业市场分析公司No Bull Agriculture创办人兼分析师斯特劳德（Susan Stroud）说，市场原本已预期豁免规模很大。

她认为，由于今年减少的需求会延后到2026年或2027年，对大豆油等生物燃料原料需求的影响总体不大。