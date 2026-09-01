美国人工智能（AI）模型商Anthropic近日和一家由英伟达（NVIDIA）支持的云服务商签署一项数据中心协议，总价值350亿美元（约446亿新元）。

路透社星期一（8月31日）援引匿名信源报道说，与Anthropic签署这份云计算协议的企业名为Lambda，由英伟达支持。另有报道称，英伟达是该公司的投资者、供应商兼客户。

路透社报道还指出，Anthropic与Lambda签订的数据中心项目位于美国得克萨斯州努埃塞斯县，将由从加密货币挖矿商转型为AI数据中心的Hut 8公司负责发展，容量约为350兆瓦。

生成式AI的算力需求近年来持续增长，对算力基础设施要求与日俱增，促使科技企业砸下数千亿美元投资，用于建设设有英伟达或其他先进晶片的AI数据中心。

路透社说，预计今年上市的Anthropic也一直在积极扩张算力，公司上星期还曾宣布，将斥资450亿美元从云计算服务商Nscale租用位于西弗吉尼亚州数据中心园区的AI算力。

《华尔街日报》率先报道Anthropic与Lambda签署的协议，并指出英伟达将持有该数据中心的承租权（hold the lease on）。