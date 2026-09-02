伊朗战事升级之际，油价和债券收益率上扬，市场对美联储9月加息的押注升温。

据路透社报道，MSCI亚太（日本除外）指数早盘跌0.8%。布伦特原油期货在亚洲交易时段涨0.7%，报每桶95.34美元（约122新元）。

报道还称，美军星期二（9月1日）对伊朗发动新一轮空袭后，油价一度升至五周高点。

债市方面，美国10年期国债收益率上升0.4个基点，报4.798%。美元指数报99.67。

对此，澳大利亚第二大银行的西太平洋银行分析师团队写道，霍尔木兹海峡供应进一步受扰的风险，加剧通胀忧虑，并引发股票和全球债券遭抛售。

美国股市星期二收盘，标普500指数跌0.7%，纳斯达克综合指数跌1%。

路透社引述芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察工具”（FedWatch）显示，利率期货押注美联储在9月15日至16日会议加息25个基点的概率升至67%，高于一周前的39.6%。

金价基本持平，现货黄金报每安士4328.59美元。彭博社报道，全球债券收益率升至2008年以来最高水平，美元也走强，令作为无息资产的黄金承压。