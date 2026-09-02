美国星期二（9月1日）向伊朗展开新一轮空袭，粉碎了人们希望上周末的交火不会演变成更大范围敌对行动的预期。地缘政治紧张导致油供受阻，油价节节攀升，布伦特原油与西得克萨斯中质（WTI）油价涨至一个星期来的新高。

截至新加坡时间星期三（2日）早上10时，布伦特原油涨了1.5%至每桶96美元（约122新元），而西得克萨斯中质油价则起1.51%至每桶91.58美元，分别写下8月20日和7月23日来的新高。

油价在美伊7月首次发动直接袭击以来便上涨，伊朗关闭全球油供航道霍尔木兹海峡。美国星期三再向伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）目标进行打击，以报复伊斯兰革命卫队近期企图攻击霍尔木兹海峡航道上的商船。

全球的炼油厂，尤其是在中东的炼油设施，因为美伊战事和俄罗斯与乌克兰的互袭而导致生产中断，导致柴油价格猛涨。

美国柴油期货已在过去10个星期锐涨51%，星期二继续在52个月的高位交易，每桶高达106美元。

根据美国能源数据，2025年全球三大原油生产地依次为美国、沙特阿拉伯和俄罗斯。

在新加坡时间星期三10时24分，布伦特原油涨1.1%，报95.7美元，西得克萨斯中质油价则涨0.92%至91.05美元。