苹果公司（Apple）披露，新任首席执行官特努斯（John Ternus）2027财年的薪酬目标约为5800万美元（约7386万新元），卸任首席执行官、转任执行主席的库克（Tim Cook）薪酬则约为4700万美元。

彭博社报道，苹果星期二（9月1日）向美国证券交易委员会（SEC）提交文件披露以上信息。

特努斯来年的基本年薪为300万美元，并将获得目标价值5500万美元的股票奖励。他在2026财年剩余期间将获得按比率计算、价值约250万美元的限制性股票单位。

特努斯的股票奖励中，75%将根据苹果相对于标普500指数成份股的表现决定，另外25%则为按时间归属的股票单位，每半年归属一次。

库克的基本年薪则从担任CEO时的300万美元降至200万美元，2027年股票奖励目标价值为4500万美元，使整体薪酬目标约为4700万美元。他的新薪酬中，只有一半与苹果相对于标普500指数的表现挂钩。

库克今年65岁，在苹果担任CEO长达15年，任内苹果拓展新产品业务，年营收增长至接近5000亿美元，苹果股价累计上涨超过2200%，远远跑赢大盘。库克曾说，转任执行主席后仍计划长期留任。

库克2025年担任CEO时的总薪酬为7430万美元。由于股票奖励的实际价值会随苹果股价波动，特努斯和库克最终获得的薪酬可能与上述目标金额有所不同。

苹果没有披露特努斯此前担任硬件工程高级副总裁时的薪酬，但这一管理层级通常包括股票、基本薪资和奖金在内，年薪约为2500万美元。

苹果此次文件也没有说明两人可能获得多少现金奖金。苹果通常会在每年年初举行股东大会前，进一步披露相关薪酬细节。