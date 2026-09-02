以炸鸡闻名的菲律宾上市快餐集团快乐蜂食品公司（Jollibee Foods）宣布选择让国际业务到香港上市，放弃之前的美国上市计划。

快乐蜂今年宣布计划分拆国际业务，并让国际业务在美国交易所上市，以加速公司的全球扩张。

彭博社星期二（9月1日）报道快乐蜂改选香港的消息，并引述快乐蜂在提交给菲律宾证券交易所的声明中表示，鉴于快乐蜂食品国际公司（Jollibee Foods Corporation International）在亚洲的业务规模和品牌知名度，香港是它上市的“天然市场”。

快乐蜂说：“香港的市场环境和投资者群体能够支持快乐蜂食品国际的长期发展目标。”

快乐蜂的声明并未详细说明放弃美国上市计划的原因，仅表示香港能够接触到更广泛的全球和区域投资者群体。

快乐蜂起源于20世纪70年代马尼拉街头的一家小型家族企业，最初的业务是售卖冰淇淋，如今以甜味意大利面和炸鸡闻名。集团旗下目前拥有20个品牌，在包括美国、中国、越南和加拿大在内的33个国家拥有超过1万零700家门店和咖啡厅。