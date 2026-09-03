投资者正权衡美国与伊朗间军事冲突升级的可能性，美国总统特朗普称对伊朗的再次袭击会较短暂，国际油价在连续上涨三天后开始企稳。

布伦特原油在过去三个交易日已涨超8%，期货价格在星期四（9月3日）截至早上9时58分左右报每桶95.66美元（约122新元），起0.03%；美国西得克萨斯中质原油则起0.2%，报每桶91.19美元。

彭博新闻报道说，特朗普在被问及美国轰炸伊朗行动可能持续多久时说，“不会太久”，但他也补充说“我们准备再次发动袭击”。

报道称，伊朗局势仅相对平静数周后，美国近期再次发动空袭，伊朗随后以无人机和导弹袭击美国在中东各地的基地作为报复。

据CNN援引知情官员消息报道，美军在星期二（1日）护送载有1800万桶石油的40艘船只通过霍尔木兹海峡。美国能源部长赖特早前曾透露，星期一（8月31日）有1700万桶原油从波斯湾运出，日均流量约为800万桶。

BOK Financial Securities高级副总裁兼交易主管基斯勒（Dennis Kissler）认为，近期局势的升级应该会继续支撑市场，但若美国与伊朗重启和平谈判，油价或会迅速受到打压。

但美伊自6月份达成的临时协议破裂以来，均未表现出重返谈判桌的意愿。

原油价格今年迄今已上涨近60%，在中东冲突和俄乌战争的复合影响下，柴油等成品油的价格涨幅更高。

另一方面，美国能源信息署（EIA）的数据显示，美国原油库存上星期少了450万桶，是今年7月下旬以来的首次下降。