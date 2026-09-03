人工智能（AI）数据中心投资建设热潮横扫全球，而英伟达（NVIDIA）绝非唯一受益者，因部分地区电力基础设施建设有限，一些为数据中心提供电力和冷却设备的供应商也正持续获益。

路透社星期四（9月3日）报道说，为建设耗能巨大的AI数据中心，市场对变压器和先进冷却系统等设备需求激增，推动亚洲多家处于相关供应链上的企业股价上涨，但由于投资者担忧估值过高，部分涨幅已有回落。

位于台湾的台达电子（Delta Electronics）为AI数据中心供应固态变压器（Solid-State Transformer），股价今年以来已涨超90%。

另外，韩国现代电气（HD Hyundai Electric）和中国大陆上市公司金盘科技等领先的变压器供应商，股价均在2025年涨超100%，但现代电气涨幅已回落，金盘科技今年迄今跌了近30%。

也在中国大陆上市的精密温控解决方案供应商英维克（Envicool），2025年股价曾飙涨244%，今年已跌约20%。

根据咨询公司麦肯锡的研究，全球数据中心的投资规模到2030年将接近7万亿美元（约9万亿新元）；英伟达等科技巨头也曾表明，预计AI领域的资本支出将在未来几年保持强劲势头。

回到实际层面，超大规模数据中心运营商通常希望能在六个月内完成交付，不少地区电网连接（grid connection）的时间线却往往会长于预期。根据咨询公司Pivotale AI的研究，在部分新兴市场，电网连接可能会延迟长达两年，在主要发达市场延迟时间可能会超过八年。

其中，发电机和变压器等电力设备的需求便持续高涨，交付周期也成为业内建设AI数据中心的关键考量因素。变压器可将电网中的高压电，转换为适用于服务器、冷却系统和配电单元的电压。

现代电气和金盘科技等企业曾指出，因AI基础设施项目建设激增，变压器需求在2026年上半年大幅增长。现代电气称，相关需求在美国、欧洲和中东等地都相当强劲，其订单积压规模截至6月底已达到85亿美元，较六个月前多了23%。

此外，随着AI晶片耗电量增加，能有效提升用电效率的固态变压器市场渗透率持续提升。瑞银集团（UBS）认为，固态变压器能将电力效率提高约4%并降低成本，预计渗透率到2030年将攀升至40%。

台达电子告诉路透社，他们正在扩大位于泰国、美国和中国等地的生产规模，以满足电源、冷却和数据中心基础设施解决方案等的需求增长。

另一方面，由于AI晶片会产生大量热量，冷却系统需求也持续激增。美国银行的分析预测，液冷到2030年将占新建AI数据中心安装量的70%，目前为约30%。

数据中心对散热管理产品的强劲需求，正在推动台达电子和英维克等公司业务扩张，这两家公司股价均因此大幅波动。

不过，美国银行的分析师也指出，数据中心供应链相关的市场仍有诸多变数：“包括新产品平台、部署延迟和零部件短缺等，这些问题在今年下半年可能会变得更加严重。”