TikTok母公司字节跳动（ByteDance Ltd.）据称已锁定一笔高达296亿美元（约376亿新元）的巨额贷款。这不仅是今年亚洲地区规模第二大的美元贷款案，也标志着这家中国科技巨头在AI领域的资金弹药库得到空前充实。

根据彭博社报道，知情人士透露，字节跳动最初计划的融资规模为200亿美元，但由于全球各大银行的反应极为热烈，认购意愿强劲，最终贷款规模被大幅追加至近296亿美元。这笔资金将主要用于补充公司的一般营运资金。

目前，由于各家银行仍在进行最后的分配确认签字，贷款协议尚未正式签署。字节跳动方面对此消息尚未立即置评。

作为全球AI技术研发的前沿阵地之一，字节跳动正不惜重金提升人工智能（AI）和算法算力。

知情人士指出，为了扩张数据中心及其他AI基础设施建设，字节跳动正考虑将今年的资本支出大幅提升至最高700亿美元。这一数字比去年的总支出翻了一倍还多。

在全球范围内，AI算力领域的“军备竞赛”已进入白热化阶段。除了字节跳动，美国的亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和Meta等四大科技巨头，今年的资本支出总额预计达到惊人的7250亿美元，同样主要集中在AI数据中心和晶片设备的采购上。

字节跳动除了贷款规模惊人，这笔贷款还拿到极具竞争力的超低融资成本，显示出金融机构对字节跳动信用资质的高度认可。

据了解，这笔贷款的初始利率仅在担保隔夜融资利率（SOFR）基础上加点68个基点。这相信是中国科技企业在离岸市场上获得的最低贷款利差之一。相比之前，字节跳动此前的离岸贷款利率为SOFR + 85个基点。若未来延长贷款期限，利差才会进行相应调整。

字节跳动的贷款期限为三年，并可选择延长至最长五年。

本次融资由花旗集团（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）联合协调主持。

这是字节跳动继2024年之后的再次大规模融资。在2024年，字节跳动曾通过由中资及国际银行组成的约20家大型银团，成功筹集108亿美元的离岸资金。