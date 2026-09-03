星期四（9月3日）重点：

盘前交易重点：

特斯拉（Tesla）今晚将在美国得州奥斯汀举行Cybercab发布活动。这款没有方向盘和踏板、专为无人驾驶出租车设计的双座电动车，已被视为特斯拉从电动车制造商迈向AI与无人驾驶公司的关键一步。特斯拉股价近期已因Robotaxi而明显走强，在8月累计上涨约18%。今晚活动最大的看点，是特斯拉能否公布更明确的商业化时间表、车队规模以及实际部署的城市。如果只是展示车辆，市场或许难以满足。特斯拉股价在今晚盘前上升0.84%，截稿时报360.02美元。

慧与科技（Hewlett Packard Enterprise Company）隔夜公布了创纪录的第三财季业绩，营业额增长34%至122亿美元，调整后每股盈利达到1.11美元，远超预期的0.93美元。集团高管们还将2026财年的营业额增长率预期上调至34%至37%。不过集团首席执行官内里（Antonio Neri）说，供应链瓶颈和高昂的零部件成本可能会持续至2028年。他的说话导致慧与科技股价在今晚盘前下跌3.24%，截稿时报50.15美元。

云端数据平台Snowflake隔夜盘后公布业绩后，股价在今晚盘前大涨23.89%，截稿时报379.33美元。Snowflake截至今年7月底的第二财季营业额是15亿5000万美元，同比增长35%，高过市场预期的14亿8000万美元高；调整后每股盈利是0.62美元，也明显高过市场预估的0.45美元。目前至少有22家证券公司上调了Snowflake目标价，其中富国银行（Wells Fargo）给出的目标价最高，达525美元。

星期四下文我们来看看晶片制造商博通（Broadcom Inc）的最新业绩报告。今晚盘前该股退低3.07%，截稿时报355.96美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel）、博通、SoFi Technologies和慧与科技。截稿时，除了英伟达股价小幅上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

博通财报数字非常漂亮，但资本市场已经把很高的增长预期放在它身上。接下来，博通必须不断证明的是，未来的增长能够持续超越投资者已经提前计算进股价的部分。（路透社）

博通（Broadcom Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：AVGO）

晶片制造商博通隔夜盘后发布的季度营业额暴增86%，其中人工智能（AI）晶片的收入更是翻了大约两倍，集团高管们还预计，下个财季的AI晶片销售会再增236%，甚至预告未来两年AI晶片收入将连续翻倍，但是博通的股价却在财报公布后下跌1.54%。

根据博通截至8月2日的第三财季业绩报告，该集团的营业额是295亿9000万美元，比一年前增加86%，也高过市场分析师预期的292亿美元。其中半导体解决方案业务的营业额达到208亿美元，同比大增127%，成为业绩增长的主要引擎。它的调整后每股盈利是3.32美元，也超过市场预期的3.22美元。

业绩报告也显示，博通第三财季的AI半导体收入达到167亿美元，同比暴增221%，其中约73%来自定制AI晶片。博通高管们预计，当前第四财季的AI晶片收入将进一步增至217亿美元，同比增加236%。换句话说，AI已经不再只是博通业务中的一个增长点，而是成为推动集团整体业绩加速增长的核心动力。

博通首席执行官陈福阳在发布业绩时给出的中长期数字更为惊人。他说，现在集团预计2027财政年的AI晶片收入将达到1150亿美元，比之前“超过1000亿美元”的目标进一步提高；到了2028财政年，更可能达到2300亿美元。

与晶片巨头英伟达主攻通用GPU不同的是，博通押注的是另一条发展路线，那就是为大型科技公司量身定制AI加速器，同时提供连接这些AI服务器所需要的高速网络晶片。

谷歌、Meta Platforms、OpenAI和Anthropic等大型AI公司，都在增加自家或定制晶片的比重。对于这些拥有庞大AI算力需求的科技巨头来说，定制晶片能够针对特定负载工作进行改进，也有机会降低对单一GPU供应商的依赖。博通正是这个趋势的主要受益者。

但是问题是，为什么市场投资者还是不买账呢？一些分析师认为，答案很可能藏在下个财季的业绩预测里。

博通预计第四财季的营业额约348亿美元，同比增长93%。这个数字本身相当强劲，但只是比分析师预估的346亿8000万美元略高一点。与此同时，博通调整后的运营盈利率预计约66%，比市场期待的低了0.8个百分点，也比第三财季的67.9%低。对于已经把AI增长预先计入股价的投资者而言，博通业绩“很好”已经不够，他们要的是“比非常好还要更好”。

事实上，博通股价今年的表现是明显落在半导体板块之后。该股股价从今年初至今仅上升约6%，但是同期费城半导体指数却上涨约60%。博通股价在6月创下高位后也明显回落，市场担心的包括定制AI晶片竞争加剧、大客户谷歌开始与其他晶片供应商合作，以及AI资本开支是否能够持续等。

谷歌作为博通重要的AI晶片客户，最近就与美满科技（Marvell Technology）扩大定制晶片合作，引发市场对博通未来订单的担忧。不过，摩根大通分析团队认为，市场对谷歌与博通合作关系受到威胁的担忧可能被夸大，他们双方长期合作仍然具有相当重要性。

另一方面，博通也透露，目前AI晶片订单已经达到300亿美元，并已看到客户，包括：Anthropic、OpenAI和Meta Platforms等，在未来的超过18吉瓦（GW）的AI部署需求。这说明大型科技公司对AI算力的投资目前仍没有明显放缓迹象。