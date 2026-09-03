印度航空（Air India）据报很快将从它的母公司塔塔集团（Tata）和新加坡航空公司（Singapore Airlines）获得总值1000亿卢比（约合13亿4300万新元）的财政援助。

彭博社星期四（9月3日）援引消息人士报道说，这笔资金的发放取决于印度航空是否达到某些业绩要求，并将分期支付。据了解，这笔援助金的发放将与持股比率相称。

塔塔集团持有印度航空74.9%的股份，新航则持有剩余25.1%的股份。若以此计算，新航的出资预计为3亿3600万元左右。

《联合早报》已就这个消息向新航发出询问。

在截至今年3月底的过去一个财年中，印度航空蒙受创纪录的2200亿卢比亏损。公司也在这期间经历一系列事件，包括波音787梦想客机致命空难、巴基斯坦对印度航空公司关闭领空，以及中东冲突扰乱航空交通并推高燃油成本。

原本在埃塞俄比亚航空公司担任总裁、即将于本月晚些时候正式加入印度航空的担任总裁的加布雷马里亚姆（Tewolde Gebremariam）则表示，将致力于提升印度航空的货运业务并解决飞机维修问题。

稍早前有市场消息指出，印航正寻求两大股东塔塔集团和新航注资约19亿新元，以应对持续亏损的情况和推进转型计划。

由于新航持续投资于亏损连连的印度航空，它的举动引发市场的质疑和公众广泛的讨论。不过，新航的大股东淡马锡却发公开信力挺公司的决策。淡马锡持有新航50.41%股权。

淡马锡投资组合发展联席总裁、生态系统赋能总裁张洁心在过去的星期六（8月29日）在《商业时报》刊登信函指出，新航过去经历多个航空业周期，展现出纪律和韧性，并为长期增长做好准备。

她说，航空业的表现还受到飞机技术创新、机队更新周期，以及空域中断、地缘政治局势和燃油价格波动等外部因素影响，因此不应以短期表现判断这项投资的长期价值。 “虽然这类举措需要时间，但我们相信，它们对于维持长期增长至关重要。”