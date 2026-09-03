市场对日本中央银行进一步加息的预期升温，推动日元连续第二天走强，兑美元星期四（9月3日）一度升至一个月来的最高水平。

路透社报道，美元兑日元星期四下跌1.5%至1美元兑156.17日元，延续前一天0.9%的跌幅；日元兑其他主要货币也普遍升值，欧元兑日元下跌超过1%至181.62日元。

日元突然走强令市场关注日本当局是否再次出手干预汇市。不过，分析师认为，这轮日元升势较为有序，与日本当局通常干预汇市时的走势不同。

日元升值主要受到日本央行进一步加息的预期推动。日本央行审议委员高田创星期三说，面对日益加剧的通胀压力，央行应灵活加息，而不是按照市场预期的每半年一次步伐调整利率。

花旗集团指出，高田创的言论是近期日本央行审议委员发出的最强烈信号，再次带出央行可能加快加息步伐的可能性。

自美国和日本7月31日罕见联合干预汇市、买入日元以来，日元仍面对美日利差较大、日本财政状况，以及能源价格再次上涨等压力，因此市场接下来将密切关注货币政策变化。

市场接下来将关注星期五（4日）公布的非农就业数据。分析师预计，美国8月新增5万6000个就业岗位，高于7月减少2万3000个，失业率预计维持在4.1%。

市场目前预计美联储9月加息的概率为61%。路透社指出，美国就业数据可能须远逊于预期，才足以显著降低市场对美联储本月加息的预期。