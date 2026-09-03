伊朗战争推高国际油价和航空燃油价格，增加全球航空公司的成本压力，已进行燃油对冲的航空公司则可减轻部分冲击。

路透社星期四（9月3日）报道，美国袭击伊朗，加上以色列再次威胁对德黑兰采取行动，引发市场对中东石油供应受干扰的担忧。布伦特原油价格星期四升至每桶97美元（约123新元）的六周高点。

燃油占航空公司营运成本的一大部分，一些航空公司通过期货和期权进行燃油对冲，以降低价格上涨带来的影响，也会对冲美元汇率波动风险。

路透社指出，已放弃燃油对冲的美国航空公司，如果战争持续，可能受到较大冲击。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）去年11月透露，燃油对冲期限最长可达五年。截至去年12月底的季度，49%的燃油需求已完成对冲；截至今年3月底的季度，对冲比率则为47%。预计截至明年3月底财年的下半年，对冲比率将降至24%，之后年度则仅为7%。

新航的布伦特原油对冲价格介于每桶66美元至69美元，普氏新加坡平均价格（MOPS）对冲价则介于每桶79美元至87美元。后者是标普全球普氏（S&P Global Platts）所评估和发布的新加坡本地石油产品每日现货价格的平均值。

其他主要航空公司也采取不同程度的对冲策略。国泰航空（Cathay Pacific）8月指出，今年第二季通过燃油对冲和征收附加费，抵销约50%的燃油成本涨幅。

法国航空—荷兰皇家航空集团（Air France-KLM Group）今年预计约67%的燃油需求已获得对冲；德国汉莎航空（Lufthansa）今年的燃油对冲比率达86%；澳洲昆达士航空（Qantas）明年上半年的对冲比率则为85%。

不过，各航空公司的对冲程度差异明显。中国东方航空截至去年6月底没有任何未到期的航空燃油对冲合约；北欧航空（SAS）此前也表示，未来12个月的燃油消费对冲比率为零。