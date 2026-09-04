英伟达（Nvidia）星期四（9月3日）宣布，将以129亿美元（164亿新元）收购人工智能平台Hugging Face。

随着这家晶片巨头寻求进一步拓展在人工智能领域的版图，这次收购也有助公司实现业务多元化。

英伟达首席执行官黄仁勋在公司网站发布的声明中证实这项交易。美国媒体早在8月就首次报道英伟达拟收购Hugging Face的消息。

黄仁勋星期四在交易宣布后接受美国财经媒体CNBC采访时说：“最终完成这笔交易花费了129亿美元，而这笔钱物有所值。”

据美国媒体报道，这一收购价格明显高于双方最初谈判时采用的70亿美元估值。当时的谈判从2025年底开始。

法新社星期四报道，Hugging Face于2016年由三名法国创业者在纽约创立，公司名称灵感来自一个表情符号。公司将自己定位为“构建未来的AI社区”。

Hugging Face主打开放式模型，这类模型可以被下载和修改，与OpenAI、Anthropic等竞争对手的封闭式模型形成对比。

黄仁勋指出，英伟达完成收购后不会改变Hugging Face的核心模式。

他说：“Hugging Face将继续支持整个生态系统中的开源和开放权重模型，以及来自所有模型开发者的模型。”黄仁勋指出，平台将“继续作为整个AI生态系统的开放平台”。

根据英伟达的声明，Hugging Face目前拥有超过1800万名用户，这些用户已经创建超过300万个模型和超过100万个应用程序。

黄仁勋在接受CNBC采访时说，Hugging Face专注于开放式模型的“愿景非常正确”。

他说：“在开放式模型加速发展的当下，这是一个非常、非常微妙的时期，我们希望确保它获得所需的全部支持。”

黄仁勋指出，开放式模型对英伟达的发展至关重要。

他说：“我们可以共同推动开放社区以比目前更快的速度扩大规模，这将对英伟达非常有利。”

Hugging Face联合创始人克莱姆·德朗格（Clem Delangue）说，他与另外两名联合创始人，以及整个Hugging Face团队都将留任，并加入英伟达。