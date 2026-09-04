星期五（9月3日）重点：

盘前交易重点：

DocuSign在隔夜盘后公布了超出预期的第二财季业绩并上调全年展望，带动股价在盘后上涨了超过8%。该集团首席执行官蒂格森（Allan Thygesen）透露，人工智能（AI）正在推动业务增长提速，DocuSign的AI智能体（AI agents）现已能够端到端地执行合同工作流程。他也在观察AI能否让DocuSign从一家电子签名公司转型为更广泛的智能协议管理平台。DocuSign的股价在今晚盘前上升0.80%，截稿时报66.50美元。

特斯拉（Tesla）在隔夜举行了Cybercab发布活动，股价也在隔夜上涨约5%，显示投资者基本对Cybercab正式投入有限度商业运营给出正面回应。但是由于发布会并没有给出定价、规模化生产及全面无人驾驶商业化时间表等关键细节，使市场在发布会结束后，觉得仍需观察Robotaxi能否真正转化为收入，这也让特斯拉股价后劲不足，在今晚盘前退低了1.90%，截稿时报369.20美元。

晶片和存储类股在今晚盘前反弹。在截稿时，Lam Research、闪迪（SanDisk）、Astera Labs、美满电子（Marvell）、ARM Holdings、Applied Materials、ASML及美光科技（Micron Technology）涨幅都超过2%。

星期五下文我们来看看运动服饰品牌露露乐蒙（Lululemon）的最新财报。今晚盘前该股大跌19.31%，截稿时报98.25美元。

盘前活跃股按序：AMC Entertainment Holdings、英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、Strategy Inc和特斯拉。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

露露乐蒙现在真正需要做的，是让消费者对它的品牌再次有新鲜感，以及拥有持续购买它的产品的理由。新首席执行官奥尼尔接下来的对策，将决定露露乐蒙能否走出这场增长低谷。（路透社）

露露乐蒙（Lululemon Athletica Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

曾经风靡全球的运动服饰品牌露露乐蒙，在隔夜盘后发布的业绩再次失速。该集团不仅连续第二个财季面对到销售放缓的情况，它的高管们还再次下调全年业绩展望，导致露露乐蒙的股价在隔夜盘后大跌15%。

根据露露乐蒙截至今年8月2日的第二财季业绩报告，该集团营业额下降4%至24亿2000万美元，比华尔街预期的24亿6000万美元低；它的可比销售更是下跌了9%。在各个市场当中，集团的核心美洲地区表现尤其疲弱，营业额下降8%，可比销售跌幅达到12%；国际市场相对稳定，营业额仍增长4%，但可比销售也下降了3%。

业绩报告也显示，集团的净利从一年前的3亿7090万美元，降至3亿2920万美元；摊薄后的每股盈利是2.92美元，比去年同期的3.10美元低。

露露乐蒙高管们说，集团的毛利下降1%至15亿美元，但是毛利率则增长了5.6%。从表面上看，露露乐蒙的毛利率似乎有所改善，但是其实这主要是因为受到一笔一次性的1亿3450万美元关税退款推动的。因为这笔关税退款计入销售成本，使毛利率提高约560个基点。换句话说，如果没有这笔特殊收益，它的盈利表现其实更不如人意。

整体而言，真正令投资者担心的，还是它的销售本身。露露乐蒙高管们承认，集团一些核心产品类别的需求降温幅度超过预期，包括过去最具代表性的紧身瑜伽裤。与此同时，新产品推出后的市场反应并不稳定。

临时联合首席执行官兼财务长弗兰克（Meghan Frank）说，集团第二财季还受到社交媒体负面评论的影响。高管们目前正试图通过推出更多新款式、改善产品组合，以及更加严格地控制库存，重新带动销售增长。

基于这些因素，露露乐蒙高管们目前预计当前的第三财季的营业额，只会介于22亿9000万美元至23亿2000万美元之间，意味着按年计算营业额可能下降约10%至11%。全年营业额预测则从之前的110亿至111亿5000万美元，大幅下调至103亿5000万至105亿美元，相等于全年营业额下降5%至7%。

露露乐蒙全年每股盈利预料也会从之前的10.95美元至11.15美元，下跌至9.48美元至9.73美元。高管们指出，新的盈利预测已经计入关税退款带来的的提振了。

在过去十多年里，露露乐蒙凭借瑜伽、运动和健康生活方式建立起强大的品牌溢价，并成功让运动服饰从健身房走进日常生活。但近年来，Alo Yoga、Vuori等新兴品牌不断抢夺消费者注意力，露露乐蒙在运动休闲服饰市场的领先优势也受到挑战。

另外，奥尼尔（Heidi O’Neill）即将在9月8日，正式出任露露乐蒙的首席执行官职位。她之前拥有丰富的运动服饰行业经验。根据露露乐蒙之前发布的文告，这次她面对的任务，是重新激活品牌、改善产品创新，同时扭转北美市场持续疲弱的局面。