尽管日元星期四（9月3日）兑美元上涨2%，日本最高级别的外汇事务官员三村淳仍表示，他对汇率走势保持警惕，并再次表明，如果日元过度贬值，东京方面已准备好入市干预。

路透社报道，三村淳星期五（4日）对记者表明这一立场。他还说，在二十国集团（G20）财长和央行行长会议于星期二（1日）结束后，日本方面“一直与美国有关部门保持密切联系”。

三村淳发表上述言论后，市场评估日本当局再次买入日元干预汇市的可能性，美元兑日元一度跌至1美元兑155.305日元。不过，日元很快回吐涨幅，跌至1美元兑156.43日元。

路透社指出，在日本央行接连释放偏鹰派信号，以及美国财政部长贝森特敦促日本央行加息后，市场目前几乎完全消化了日本央行本月加息的可能性。而日美利率差较大，是日元持续承压的原因之一。

贝森特说，他在G20会议期间与日本央行行长植田和男会谈时，明确支持日本采取“果断”的货币政策措施，以应对日元贬值的问题。一些分析人士认为，此番言论可能涉及对日本央行独立性的干预。

日本财务大臣片山皋月星期五在记者会上说，贝森特并未就日本的货币政策向她提出任何要求。

日元持续疲软，推高了进口价格和整体通胀，给日本政策制定者带来压力。

7月31日，日本与美国采取了罕见的联合买入日元干预行动，以防止日元和日本国债遭到抛售，并避免相关影响蔓延至全球市场。

尽管此次行动未能为日元提供持续支撑，但贝森特告诉路透社，他不认为近期日元走势处于“无序”状态。这意味着，美国目前可能并不准备再次与日本联手入市支撑日元。