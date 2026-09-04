太平洋投资管理公司（Pimco）一名基金经理认为，人工智能（AI）投资热潮的下一批赢家，可能出现在美国大型科技企业之外。他看好亚洲设备供应商、中国金融股，以及生物科技和生命科学领域的投资机会。

掌管Pimco旗舰平衡收益与增长基金（Balanced Income and Growth Fund）的沙雷夫（Emmanuel Sharef）本星期在新加坡接受彭博社访问时说，美国多家大型科技公司估值偏高，加上AI支出持续攀升，加重债务负担，令盈利前景增添不确定性，投资吸引力已不如以往。

这只基金采用股债配置比例为60比40的投资策略。根据彭博汇总的数据，这只基金资产规模接近190亿美元，过去三年的表现优于97%的同类基金。

据彭博社星期五（9月4日）报道，沙雷夫说：“我们目前对大多数超大规模云服务商，以及‘科技七巨头’中的多数公司，都采取低配策略，原因是它们的估值偏高。要把握某个投资主题或市场趋势，并不一定要持有最昂贵的股票。”

沙雷夫指出，Pimco目前仍超配亚洲，主要看好当地企业强劲的盈利增长，以及AI供应链相关企业的投资机会。只要盈利增长保持强劲，这一配置立场预计将持续。

他说，AI资本支出的扩张规模庞大，将带动晶片所需的半导体组件、冷却设备、互连电缆、光学设备、电源设备、建筑设备和金属等需求。这些都是建设数据中心所需的产品。

除了AI供应链，这只基金也看好生物科技和生命科学领域，并在过去约18个月稳步增加相关投资。

沙雷夫说，大型生物科技公司为拓展药物研发管道而展开的并购活动，是推动部分这领域企业盈利预测上调的原因之一。随着AI技术发展，它也有望帮助治疗更多种类的疾病。

在中国，金融业是这只基金配置最多的板块，主要因为金融股的波动相对较低。沙雷夫也看好材料股，认为中国资源开采和材料企业不仅在数据中心建设中扮演重要角色，在稀土领域也具有重要地位。

受黄金和铜价上涨带动，MSCI中国材料指数过去一个月上涨约7.1%，表现优于多数主要行业板块，使材料板块从今年表现落后的板块之一，跃升为市场领跑者。