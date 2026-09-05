日本经济产业大臣赤泽亮正说，作为日本去年与美国达成贸易协议一部分的5500亿美元（约6978亿新元）投资计划，正在取得进展。

彭博社报道，赤泽星期五（9月4日）在华盛顿与美国商务部长卢特尼克及美国贸易代表格里尔会晤后向记者说：“我们将继续与美国密切合作。”

对于协议下第三批投资项目的详情，赤泽拒绝置评。迄今，双方已公布两批项目，包括资源相关项目和发电厂。他指出，人工智能（AI）和半导体领域的讨论将“占据非常重要的分量”。

赤泽说：“随着AI和半导体产业的重要性日益提升，我们将继续开发和落实能够为双方带来互惠利益的项目。”

这项5500亿美元的投资计划旨在推动日本大举投资美国关键产业，也是双方去年关税协议的核心支柱。根据协议，美国总统特朗普同意把日本产品的关税税率设为15%，并下调汽车关税。汽车业是日本经济的重要支柱。

首批项目计划向美国石油、天然气和矿产项目投资360亿美元，其中包括俄亥俄州的一座天然气设施。第二批项目则计划投资730亿美元，用于横跨田纳西州和亚拉巴马州的核电项目，以及宾夕法尼亚州和得克萨斯州的天然气发电厂。

赤泽说，双方确认，除去年协议规定的关税外，美国不会对日本加征额外关税。