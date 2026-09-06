英国办公楼价格下跌，致使越来越多公司趁机购买办公空间自用，以避免需应付租金上涨的风险。

彭博社星期日（9月6日）引述房地产数据分析机构CoStar Group的数据报道，2026年至今，已有10家公司斥资超过13亿英镑（约22亿新元）在英国购买自用办公楼。

CoStar分析师预测，如果这一势头在今年接下来延续，这类交易额将创下年度历史新高。

今年最大的一笔交易，是巴克莱银行（Barclays）于6月以7亿5000万英镑，向发展商金丝雀码头集团（Canary Wharf Group）买下One Churchill Place大楼999年长期租赁权益，作为银行的全球总部。

英国办公楼市场目前出现估值下跌、租金上涨，以及翻新成本增加的现象，因此许多公司认为，现在是出手的好时机。

第一太平戴维斯（Savills）全球跨境投资部总监斯蒂尔（Emma Steele）说：“搬迁的成本已经变成天文数字。”

近年来，受利率上升和疫情后工作习惯改变等多重因素影响，办公楼的估价有所下滑。

与此同时，英国过去10年的政治不稳定以及建筑成本上升，导致办公楼供应出现短缺，进而导致租金持续上涨，尤其是甲级办公楼的租金。

报道还说，这几年来办公楼租赁市场有所改善，金丝雀码头集团为新办公空间开出每平方英尺80英镑的租金，这比巴克莱买办公楼支付的约40英镑尺价，高出一倍。

除了租金高昂，办公空间供应紧缩以及装修商人手不足，导致装修办公室的成本增加，接下来还可能进一步上升。