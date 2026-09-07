人工智能（AI）迅速发展，带动数据中心需求，也加剧外界对耗水和耗电量的担忧。英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft）、亚马逊云服务（AWS）和Meta等科技巨头正采用闭环冷却系统，以减少数据中心用水。

法新社星期一（9月7日）报道，咨询公司睿咨得能源（Rystad Energy）的数据显示，全球数据中心去年用于冷却的耗水量达2220亿公升。如果不采取应对措施，到2030年可能接近增加两倍至6440亿公升；若采取节水措施，增幅则可能控制在一倍以内。

英伟达今年6月发布报告说，采用最新的DSX人工智能数据中心设计和管理系统后，一些设施的耗水量几乎可完全消除。

闭环冷却技术如何降低数据中心用水量

这套系统采用闭环冷却，让液体直接流经服务器并尽可能靠近晶片。英伟达也把进入服务器的液体温度提高至45摄氏度，高于其他闭环系统2024年约32摄氏度的水平，因此不必全年使用冷空气降温，很多时候只须通过风扇循环空气。

不过，减少用水可能增加电力消耗。研究人工智能和数据中心的独立研究员马斯利（Andy Masley）指出，数据中心控制温度时，用水量和用电量之间存在相当直接的取舍。这是因为减少用水后，闭环系统内的液体仍须降温，利用空气冷却需要消耗电力。

微软、亚马逊云服务和Meta也告诉法新社，它们采用不会造成净水损失的闭环系统。尽管微软和亚马逊云服务在2022年至2025年的整体用水量增加，两家公司的用水效率分别改善25%和37%。

不过，业界目前没有统一标准披露环境、社会和治理（ESG）数据。受访专家也指出，由于水费一般远低于电费，企业单从成本角度而言，减少用水的动力有限。不过，美国社会对数据中心的抗拒心理的反弹，也成为推动业者提高用水效率的因素之一。