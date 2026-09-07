汽车公司捷豹路虎（Jaguar Land Rover）预计在未来两年裁减约4000个职位。

英国《泰晤士报》报道，捷豹路虎员工在上星期五（9月4日）晚上获知消息，预计星期一（7日）宣布裁员计划。

这家英国最大汽车制造商正面对成本飙升、销量大幅下滑，以及美国关税影响等多重压力。公司最近一个季度的营收同比下降近10%，税前盈利大跌69%至1亿零900万英镑（约1亿8660万新元）。

捷豹路虎在给彭博社的声明中说，公司将推出自愿离职计划，并计划在两年内节省约17亿英镑（约29亿新元）。公司希望将盈亏平衡点降低至30万辆汽车，同时简化业务，以应对全球市场环境的变化。

不过，公司并未透露具体的裁员规模。

捷豹路虎由印度塔塔汽车旗下的塔塔乘用车业务公司（Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.）持有。目前，捷豹路虎在英国约有3万3000名员工。

捷豹路虎首款电动版揽胜（Range Rover）本月初开始销售，售价为15万4070英镑，是市场上价格最高的电动SUV之一，比公司生产的同款燃油车贵近5万英镑。高昂的售价也让这款车与近年来席卷英国市场且价格更低的中国SUV进一步拉开差距。

与此同时，公司也必须应对美国关税上调以及中国市场需求疲软的影响。

捷豹路虎不是单一个案，关税环境和中国电动车带来的竞争，给欧洲汽车制造商带来重大阻力。德国大众汽车（Volkswagen AG）监事会近期支持一项重组计划，并批准裁减约5万个工作岗位。