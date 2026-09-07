日本可能出售了包括美债在内的部分海外证券，为之前一个月创纪录规模的汇市干预筹集资金。

日本财务部星期一（9月7日）公布的外汇储备数据显示，截至8月底，持有的海外证券较上个月减少878亿美元（约1112亿新元）。

据彭博社报道，降幅接近日本近期为支撑日元而干预汇市的投入资金规模。

这一部门此前证实，在截至8月26日的一个月内，日本当局动用15.4万亿日元（约1250亿新元）干预汇市。其中，7月31日的行动由日本与美国联合进行，是自1998年以来首次协调干预，或表明目前双方立场一致。

尽管官方数据没有列出所持证券的具体类别和期限等细节，但市场人士估计，日本约70%的外汇储备投资于美国国债。

与此同时，8月底的10年期美国国债价格，仅较7月底略有下跌。这表明，资产价格的变化不太可能直接导致持仓的大幅削减。

美国财政部长贝森特近期宣布，美国政府将在截至11月4日的两个月内，把长期国债的回购规模扩大一倍，旨在抑制长期国债收益率进一步上升。

不过，有日本经济师指出，日本目前仍有足够证券资产进一步干预汇市，但如果贝森特已释放出相关信号，日本继续出售美国国债筹资，可能引起美方施压，令日本当局未来更难采取行动。

日本政府仍有多种资源和工具筹资入市

日本财务部的最新数据也显示，截至8月底的外汇储备减少946亿美元至9950亿美元。这显示，尽管储备规模下降，但如有需要，日本仍拥有相当充足的资源再次入市。

日本的外汇存款同期也减少69亿美元，这类资产也可作为干预汇市的资金来源。

此外，日本财长片山皋月此前在日美联合干预后曾暗示，除了出售证券和动用海外存款外，日本还可以通过外国和国际货币当局回购机制（FIMA）进行干预。

这个工具由美联储在疫情期间推出，允许外国央行以持有美国国债作为抵押品，临时借入美元。

这意味着，日本可以在无需直接抛售美债的情况下，每天取得高达600亿美元的资金，在减少对美债收益率影响的同时，扩大干预范围。

不过，日本目前还没有使用过FIMA。市场人士认为，缺乏先例是限制日本当局使用这个机制的一大障碍。

汇市近期持续波动，美元兑日元汇率在上星期三（2日）一度涨至160.39，随后在上星期五（4日）跌至155.3；星期一早上截稿前报155.95。