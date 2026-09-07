美国与伊朗之间的冲突周末出现升温迹象，双方互相袭击油轮，伊朗宣称将在霍尔木兹海峡之外设立新限制区，这一能源运输要道的受阻局面或持续更长时间。

布伦特原油期货价格星期一（9月7日）早上震荡上涨，截至11时10分已上浮0.68%，至每桶96.93美元（约122.79新元），并不断靠近97美元。布伦特原油价格今年迄今涨幅已接近60%。

美国西得克萨斯中质原油期货星期一同样上涨0.81%，截至11时左右报每桶92.22美元，仍维持在90美元以上。欧洲天然气价格一度上涨4.2%。

彭博新闻报道称，美国方面称，为报复针对美国海军军舰的弹道导弹袭击，美军在周末期间打击三艘伊朗油轮，其中一艘被摧毁。

由伊朗政府运营的英语新闻电视台Press TV则报道说，伊朗方面宣布未来几天在霍尔木兹海峡以外设立一个新的限制区，作为美军袭击伊朗油轮的回应。这一新限制区域将从美国海军封锁线开始，延伸至波斯湾部分水域。

彭博新闻还援引这个电视台报道说，伊方称已袭击三艘油轮，但这一说法尚未得到独立证实。

Karobaar Capital首席投资官库尔希德（Haris Khurshid）认为，市场已重新计入大量风险溢价，但尚未反映出真正最坏的情形。“如果航运状况进一步恶化，或者实际原油供应出现更持续的中断，那么每桶100美元的油价就更有可能。”

美国能源部长赖特说，美方不会减少在这个地区的海军部署，将继续遏制伊朗石油出口，并确保商船安全通过霍尔木兹海峡的海上封锁。

路透社报道指出，由于炼油商生产受战争扰乱，不得不优先生产柴油和其他产品，而牺牲燃油生产，导致船舶和发电厂第三季或面临燃油短缺。

其中，亚洲或将承受最严重冲击。根据Kpler的数据，新加坡每日近100万桶的需求量中，超过一半依赖进口。