数家加密货币交易平台使用的区块链网络Liquid Network，近日遭遇黑客攻击，盗走存在系统内价值3亿2000万美元（约4亿零500万新元）的比特币。

根据彭博社报道，Liquid Network在社交媒体X上发文称，公司的Liquid联盟钱包（Liquid Federation wallet）中存有的约4200枚比特币中，有近4000枚被盗。

公司还说，盗贼自称是“白帽黑客”，他们通常在发现系统漏洞后转移资金，并在收取一定费用后才归还资金。

黑客是通过SideSwap转账结算平台被钱转移出去的，但Liquid联盟钱包的私钥（key）并未遭到泄露。

公司说：“Liquid钱包会受到影响，我们对这起事件造成的不便，深表歉意。”

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公司已暂停所有新交易，并表示正努力解决问题。

这次黑客攻击，是近期一系列安全事件的最新一起，让加密货币领域的网络安全，再次成为舆论焦点。

一个与Crypto.com有关的数码资产借贷平台，在上周被黑客卷走600万美元。今年8月，比特币钱包Coldcard遭黑客攻击，引发外界质疑数码资产存储方式是否安全。