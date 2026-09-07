正陷入危机的德国汽车业巨头大众汽车（Volkswagen），会将旗下一家工厂出售，并改建为防务设备制造厂。

法新社星期一（9月7日）报道，大众汽车位于德国西北部奥斯纳布吕克（Osnabrueck）的工厂，将出售给德国萨克森州政府以及Aurelius资本。成为防务设备厂后的首个项目，为与以色列防务企业拉斐尔先进防御系统（Rafael Advanced Defence Systems）合作，生产防空设备。

大众首席执行官布卢姆（Oliver Blume）说：“我们通过这项协议，为相关厂址开启新工业，迈出了重要一步。大众企业对奥斯纳布吕克负有责任，也会继续承担这份责任。”

上述交易预计可为相关工厂，保留1200个或近67%的岗位。大众汽车并没有透露交易价格。

近年大众汽车正面临一系列挑战，包括来自中国汽车业的竞争、美国关税壁垒以及电动车销售不稳定。

今年以来，大众汽车股价已挫跌超过20%。

大众汽车也在9月初宣布，将在2030年前累计裁员10万人，相当于全球员工总数的约15%。这是全球汽车业史上规模最大的一次重组，超越通用汽车（General Motors）在2009年破产重组时的5万人。