交易员等待有关伊朗与阿曼达成协议，加上中国加码采购原油之际，油价持续贴近每桶100美元。

截至星期二（9月8日）早上11时30分，布伦特原油报每桶97.45美元，上涨1.22%，近五个交易日内则已上扬超过7%；美国西得州中质原油（WTI）则报92.81美元，上涨1.45%。

据彭博社星期二的报道，伊朗说，若与阿曼之间的协议达成，将涵盖一条临时安全航线。外界也会因此关注，美国如何作出回应。美国在上周末袭击伊朗油轮。

另一方面，中国炼油商近期正加强采购原油，推高非洲、加拿大、拉丁美洲原油价格。

包括丹·斯特鲁文（Daan Struyven）在内的高盛分析师近期发布报告指出，市场正预期，中东冲突会持续较长时间。高盛也因此小幅上调油价预测。

激石集团（Pepperstone）首席分析师韦斯顿（Chris Weston）说：“自2月底以来，我们看到太多转折，而每一次我们以为事情将取得进展，局势又会被彻底打乱，结果又几乎回到了原点。”