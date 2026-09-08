日元涨势强劲，在星期二（9月8日）上午，美元兑日元跌破155支撑关口，并触及153水平。外汇交易员预测，下一个门槛或是152。

截至早上11时10分，1美元可兑153.3日元，隔夜上涨1.2%；1新元可兑121.2日元。本月以来，日元累计升值约4%，是十国集团（G10）货币中表现最佳货币。

据彭博引述匿名交易员报道，日元突破155关口，触发了大量止损盘，迫使期权交易商抛售美元，也进一步放大日元涨势。

澳大利亚国民银行分析师卡特里尔（Rodrigo Catril）认为，美元兑日元隔夜跌破155支撑位，“为进一步下跌打开了大门”，接下来很可能测试今年以来的低点152.27至152.1附近。

自7月底日美联合干预以来，最新一轮涨势获得更多额外基本面驱动。市场对日本央行加息预期提供根本支撑，加上有关日本政府养老金投资基金（GPIF）可能调整提高日本资产配置的猜测，也提振日元。

日元的涨势也不仅限于兑美元，兑欧元、英镑和澳元都走强，显示近期升值并非单纯因为美元转弱。

同时，美元兑日元两周隐含波动率，飙升至2025年5月以来最高水平，也彻底颠覆市场预期。

市场担忧，日元快速升值将触发更大规模的日元套利交易平仓。

这种交易中，投资者通常以低利率借入日元，转向投入其他高收益资产。一旦日元快速上涨，这类交易可能因汇兑损失而被迫平仓，并买入更多日元。

不过，日元后续涨势能否持续存在疑问。日本和美国之间的利率差，以及日本持续的贸易逆差，仍是日元的结构性压力。

有分析师预计，随着目前仓位调整结束，美元兑日元仍可能反弹至155附近，短期内汇率将维持区间震荡。

市场接下来将关注美国星期五（11日）公布的通胀数据，以及下星期日本央行的货币政策会议。

利率掉期市场目前预计，日本央行下星期加息25个基点的概率高达97%。