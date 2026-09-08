周二美市盘前走势分化 聚焦GameStop业绩与收购eBay动向
星期二（9月8日）重点：
美国华尔街股市主要股指期货在星期二（9月8日）盘前走势分化。截稿前，标准与普尔500指数期货跌22.75点，报7699.25点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货微升3.25点，报29568.50点；重量级的道琼斯指数期货跌419点，报53021点。
中东冲突再度升温。路透社星期二报道，也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯能源设施和城市，布伦特原油期货盘中升逾2%，一度报每桶99.18美元（约126新元），升至7月24日以来高位。
路透社星期二引述芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察工具”（FedWatch）数据显示，市场预计美联储9月加息的概率约为58%。
美国8月生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）将分别在星期四（10日）及星期五（11日）美市盘前公布。
美国股市星期一（7日）因劳动节休市。上个星期五（9月4日），三大股指均下跌。路透社报道，强于预期的就业数据使市场提高加息预期。标普500指数跌0.38%，道指跌0.51%；纳斯达克综合指数跌77.07点或0.29%，闭市报26506.99点。
美股星期五交易相对淡静，交易所总成交量为131亿4000万股，低于过去20个交易日全日平均成交量148亿9000万股。
盘前交易重点：
部分晶片股盘前上扬。英特尔（Intel）星期二说，与荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）合作采用的新一代极紫外光刻技术，已用于部分处理器的量产。截稿前，英特尔报99.87美元，升4.25%；英伟达（Nvidia）报231.04美元，升0.30%；SK海力士（SK hynix）报181.48美元，升2.53%。
能源股盘前普遍走高。路透社报道，西方石油（Occidental Petroleum）升约2.0%，埃克森美孚（Exxon Mobil）升1.8%，雪佛龙（Chevron）升1.5%，康菲石油（ConocoPhillips）升1.6%；马拉松石油（Marathon Petroleum）也升约1.1%。截稿前，西方石油报61.00美元，升1.60%。
云端服务与企业软件公司甲骨文（Oracle）将于星期四美市盘后公布2027财年第一季业绩。截稿前，公司股价报166.34美元，升4.76%。
星期二下文我们来看看游戏零售商游戏驿站（GameStop）的盈利表现和收购易趣网（eBay）计划。公司预计星期二公布完整业绩，截稿前股价报19.20美元，升0.21%。
盘前活跃股按交易量排序：英特尔、英伟达、SK海力士、软件公司Strategy和甲骨文。截稿前，除Strategy下跌外，其他四只活跃股的股价均上扬。
游戏驿站（GameStop）
（纽约证券交易所代码：GME）
游戏驿站将在星期二公布第二季业绩。公司已经提前披露大部分财务数据，这次业绩真正值得关注的是两件事：规模缩小后的零售业务能否保持盈利，以及接近10%的美国电商平台易趣网（eBay）持股会带来多大波动。
公司披露，截至8月1日持有4340万股易趣网股票，当时价值49亿4700万美元（约62亿6000万新元）。若游戏驿站仍持有全部股票，按易趣网9月4日的收盘价计算，这批股票价值约44亿8800万美元，比季末少约4亿5900万美元。这个差额属于第三季，并非已经实现的亏损，也不会影响即将公布的第二季业绩。
科技财经网站TechStock²指出，这说明投资者不能再只把游戏驿站看作零售股，因为单一股票投资带来的盈利波动，可能超过零售业务本身的盈利，甚至高于整季净利。
这批接近10%的持股与收购计划有关。游戏驿站2月开始买入易趣网股份及相关衍生投资，5月提出收购时，这些投资合计相当于易趣网约5%的股份。
易趣网5月拒绝游戏驿站提出的560亿美元收购献议，称献议“既不可信，也不具吸引力”。游戏驿站随后继续增持，并在第二季把与易趣网股票挂钩的衍生投资转换成股票。公司7月说，它仍致力于推动收购，认为交易可为游戏驿站股东创造价值。
对于收购目的，游戏驿站董事长兼首席执行官科恩（Ryan Cohen）7月接受彭博电视访问时说：“我可以把易趣网发展成一个盈利能力更强、规模更大的平台。”他也提出利用游戏驿站门店，为易趣网出售的收藏品提供鉴定和配送服务。
不过，收购计划后来出现变化。彭博社8月10日报道，科恩考虑撤回收购献议，改为寻求合作或成立合资企业。
公司8月底公布的初步数据显示，第二季销售额介于7亿8000万至8亿美元，低于去年同期的9亿7220万美元；营运盈利则预计从6640万美元增至1亿5000万至1亿7000万美元。公司说，销售下降主要与去年同期任天堂Switch 2推出、计划内关闭门店，以及出售法国业务有关。
值得留意的是，易趣网及数码资产的估值变化不计入营运盈利，因此不能解释营运盈利为何增加。完整业绩中的毛利率和营运开支，将进一步显示改善来自零售业务，还是来自关店和出售法国业务等未必会重复的因素。
净利预计介于2亿9000万至3亿1000万美元，高于去年同期的1亿6860万美元。其中包含约2亿3800万美元的易趣网投资净收益，部分被数码资产及相关应收款项约7500万美元的亏损抵销。
两项损益相抵后带来1亿6300万美元净收益，相当于预告净利中间值的约54%。换句话说，预告净利中超过一半来自易趣网投资收益和数码资产亏损相抵后的账面收益，而非零售业务本身。
若持股没有减少，下一季净利可能继续随易趣网股价大幅波动，市场还会留意此次业绩发布是否进一步披露最新持股数量。