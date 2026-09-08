星期二（9月8日）重点：

盘前交易重点：

对于收购目的，游戏驿站董事长兼首席执行官科恩（Ryan Cohen）7月接受彭博电视访问时说：“我可以把易趣网发展成一个盈利能力更强、规模更大的平台。”他也提出利用游戏驿站门店，为易趣网出售的收藏品提供鉴定和配送服务。（路透社）

游戏驿站（GameStop）

（纽约证券交易所代码：GME）

游戏驿站将在星期二公布第二季业绩。公司已经提前披露大部分财务数据，这次业绩真正值得关注的是两件事：规模缩小后的零售业务能否保持盈利，以及接近10%的美国电商平台易趣网（eBay）持股会带来多大波动。

公司披露，截至8月1日持有4340万股易趣网股票，当时价值49亿4700万美元（约62亿6000万新元）。若游戏驿站仍持有全部股票，按易趣网9月4日的收盘价计算，这批股票价值约44亿8800万美元，比季末少约4亿5900万美元。这个差额属于第三季，并非已经实现的亏损，也不会影响即将公布的第二季业绩。

科技财经网站TechStock²指出，这说明投资者不能再只把游戏驿站看作零售股，因为单一股票投资带来的盈利波动，可能超过零售业务本身的盈利，甚至高于整季净利。

这批接近10%的持股与收购计划有关。游戏驿站2月开始买入易趣网股份及相关衍生投资，5月提出收购时，这些投资合计相当于易趣网约5%的股份。

易趣网5月拒绝游戏驿站提出的560亿美元收购献议，称献议“既不可信，也不具吸引力”。游戏驿站随后继续增持，并在第二季把与易趣网股票挂钩的衍生投资转换成股票。公司7月说，它仍致力于推动收购，认为交易可为游戏驿站股东创造价值。

对于收购目的，游戏驿站董事长兼首席执行官科恩（Ryan Cohen）7月接受彭博电视访问时说：“我可以把易趣网发展成一个盈利能力更强、规模更大的平台。”他也提出利用游戏驿站门店，为易趣网出售的收藏品提供鉴定和配送服务。

不过，收购计划后来出现变化。彭博社8月10日报道，科恩考虑撤回收购献议，改为寻求合作或成立合资企业。

公司8月底公布的初步数据显示，第二季销售额介于7亿8000万至8亿美元，低于去年同期的9亿7220万美元；营运盈利则预计从6640万美元增至1亿5000万至1亿7000万美元。公司说，销售下降主要与去年同期任天堂Switch 2推出、计划内关闭门店，以及出售法国业务有关。

值得留意的是，易趣网及数码资产的估值变化不计入营运盈利，因此不能解释营运盈利为何增加。完整业绩中的毛利率和营运开支，将进一步显示改善来自零售业务，还是来自关店和出售法国业务等未必会重复的因素。

净利预计介于2亿9000万至3亿1000万美元，高于去年同期的1亿6860万美元。其中包含约2亿3800万美元的易趣网投资净收益，部分被数码资产及相关应收款项约7500万美元的亏损抵销。

两项损益相抵后带来1亿6300万美元净收益，相当于预告净利中间值的约54%。换句话说，预告净利中超过一半来自易趣网投资收益和数码资产亏损相抵后的账面收益，而非零售业务本身。

若持股没有减少，下一季净利可能继续随易趣网股价大幅波动，市场还会留意此次业绩发布是否进一步披露最新持股数量。