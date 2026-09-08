印度塔塔集团董事长兼印度航空公司（Air India）董事长陈哲（Natarajan Chandrasekaran）指出，公司必须重获乘客信任并加强财务纪律。他也强调，扭转航空公司颓势是他任期内的关键目标。

据彭博社报道，陈哲是在星期一（9月7日）的内部员工大会上提出上述观点。他早前已经透露，不会在2027年2月20日任期届满后寻求连任印度塔塔集团董事长。

陈哲告诉员工，在经历了动荡的18个月后，印度航空正进入一个关键阶段。印度航空在这期间经历了一系列问题，包括地缘政治动荡、空域关闭、燃油价格波动以及空难事故。

公司上个财年也出现创纪录的2200亿卢比（约合29亿新元）亏损。陈哲说，印度航空现在必须优先考虑客户信任、运营执行和成本控制。

他说：“我们的安全记录不仅要与世界顶级航空公司比肩，更要超越它们。”

印度航空近期传出一宗严重的安全丑闻。一架飞往泰国普吉岛的飞机，在途中突然下降约300英尺（约91米），造成17人受伤。消息人士说，机长事后在毒品检测中被查出吸食大麻。

近期也有市场消息指，印度航空很快将从其母公司和新加坡航空公司（Singapore Airlines）获得总值1000亿卢比的财政援助。新航持有印度航空约25%的股权。

据了解，这笔援助金的发放将与持股比率相称。若以此计算，新航的出资预计为3亿3600万元左右。

在陈哲离任后，原本在埃塞俄比亚航空公司担任总裁的加布雷马里亚姆（Tewolde Gebremariam）将加入。他早前表示，将致力于提升印度航空的货运业务并解决飞机维修问题。