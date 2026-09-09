已持续超过半年的美伊冲突近期再度升级，霍尔木兹海峡僵局恶化，令国际油价星期三（9月9日）进一步走高，并不断逼近每桶100美元（约126新元）关口。

布伦特原油期货价格在亚洲开市后持续攀升，截至上午11时41分已上涨1.46%，至每桶99.35美元；美国西得克萨斯中质原油期货则上涨1.31%，报每桶94.25美元。

法新社援引伊朗国家媒体报道，伊朗革命卫队称已袭击了两艘美国船只、八艘油轮，和10艘试图通过霍尔木兹海峡禁区的“不服从规定的船只”。

另外，伊朗方面还宣称已用导弹袭击了位于约旦的一个美国军事基地，作为美国打击伊朗船只的报复。美国军方称，他们已在星期二（8日）摧毁了五艘伊朗石油运输船。

同时，由伊朗支持的也门胡塞武装星期二还袭击了沙特阿拉伯南部的数座城市与石油设施，被外界视为中东战火进一步升级扩大的关键信号。

伊朗方面星期三还说，他们计划袭击科威特和巴林附近的油轮，以报复美国对其船只的打击。

伊朗与美国之间的冲突扩大，导致中东能源设施再度遭受威胁，霍尔木兹海峡运输前景更加不确定，从而令油价高企，也令通胀与利率前景更为复杂。

FOREX.com市场分析师拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）指出，中东冲突的持续将引发人们对供应中断担忧升温，进而使得投资者更担忧高油价的潜在通胀后果。他说：“油价持续上涨不仅会挤压消费者和企业，还可能逆转通胀的改善进展，而决策者正是依据这些进展来为降息提供理由的。”

Bannockburn Capital Markets大宗商品董事总经理弗莱彻（Darrell Fletcher）认为，随着战事进入第七个月，油价稳步攀升的阻力已经很小。他说：“鉴于全球库存和储备不断恶化，成品油的基本面依然看涨。目前看来，美伊将继续相互反击并发出警告。”