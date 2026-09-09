海底捞（Haidilao）创办人家族拟出售最高27亿5000万港元（约4亿4300万新元）的公司股份，令市场意外。

公司在港交所股价星期三（9月9日）早上重挫12%，跌至2022年3月以来最低。截稿前，海底捞股价下滑9.5%或1.08港元。

据彭博社报道，海底捞创办人、董事长兼首席执行官张勇的妻子舒萍，计划通过家族信托出售2亿5900万股海底捞股份。出售价较前一交易日收盘价折让超过6%。

这批股份相当于海底捞已发行股份的4.6%，或自由流通股的12.2%，约占张勇和舒萍合计持股的9%。

交易文件没有披露大规模减持的原因；海底捞也并未回应置评请求。

摩根士丹利分析说，这次减持出乎意料。因为张勇刚在5月增持1135万股，当时称行动是股东个人的财务安排。

根据海底捞5月的公司文件，张勇和舒萍通过控股公司及全权信托，共同控制海底捞50%股权。彭博亿万富豪指数显示，舒萍净资产约32亿美元。

此次减持，正值中国加强对境外信托征税之际。北京在7月宣布，对中国公民设立的离岸信托征税，堵住过去长期被富裕家庭用于资产保护和财富传承的税务漏洞。

这一政策变化也受到香港、新加坡等财富管理中心关注。多年来，离岸信托一直是中国企业家和超高净值人士青睐的工具。