星期三（9月9日）重点：

华尔街股市主要股指期货在星期三（9月9日）盘前全面走低。截稿时，标准与普尔500指数期货跌23点，报7657.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌65.75点，报29473点；重量级的道琼斯指数期货跌121点，报52711点。

中东冲突升级继续推高油价。综合彭博社和美联社报道，布伦特原油期货星期三突破每桶100美元，为7月24日以来首次。截稿时，布伦特原油期货升2.5%，报100.39美元；美国西德州中级原油期货升1.9%，报94.85美元。继胡塞武装星期二袭击沙特能源设施后，美军再击毁五艘伊朗原油油轮，导致中东石油运输风险急剧升温。

汇丰把2026年布伦特原油平均价格预测从每桶80美元上调至90美元，2027年预测也从65美元调高至85美元。该行预料，油市要到2027年中才会恢复平衡，未来几个季度的原油库存可能继续减少。高盛也指出，若针对霍尔木兹海峡和红海航运的袭击进一步扩大，布伦特原油有可能升至每桶120美元。

油价突破100美元，使通胀和利率风险重新成为市场焦点。彭博社报道，美国股指期货和美国国债价格星期三双双下跌，10年期美国国债收益率升2个基点至4.81%。货币市场预计，美国联邦储备局9月会议加息的可能性约为60%。

美国中期选举临近，市场表面仍然平静，但分析师警告，一旦战争、利率或政治局势出现意外变化，美股可能出现较大波动。路透社分析指出，反映投资者焦虑程度的芝加哥期权交易所市场波动率指数（VIX）约为15，低于17.6的长期中位数。瑞银美国股票衍生品研究主管格里纳科夫（Maxwell Grinacoff）说，瑞银的分析模型过去数周一直显示，市场承受意外变化的能力较弱。

美国8月生产者价格指数将在星期四公布，消费者价格指数则将在星期五公布。投资者将从数据判断油价上涨是否加剧通胀压力，并影响美国利率走势。

美股星期二收盘全线下跌。道琼斯工业指数跌628.18点或1.18%，闭市报5万2786.07点；标准与普尔500指数跌45.08点或0.58%，闭市报7673.52点；纳斯达克综合指数跌85.58点或0.32%，闭市报2万6421.41点。

美股星期二交易量低于近期平均水平，交易所总成交量为131亿4000万股，低于过去20个交易日全日平均成交量148亿9000万股。

盘前交易重点：

彭博社报道，电商巨头亚马逊（Amazon）星期三启动首次英镑债券发行，分四档进行，预计星期三稍迟完成定价。

谷歌母公司Alphabet计划在芬兰投资至少130亿欧元（约151亿美元），建设人工智能基础设施。彭博社报道，这将是谷歌在欧洲规模最大的投资。

彭博社报道，Zara母公司、西班牙时尚集团Inditex第三季初销售继续增长，显示旗下品牌继续吸引消费者。

日本存储晶片制造商铠侠（Kioxia）首席执行官淡化了公司与股东兼竞争对手SK海力士（SK Hynix）进一步加强合作的可能性。他星期三受访时说，公司会设法避免存储晶片价格持续急升，以免影响人工智能的长期需求。

苹果公司将在星期三举行年度产品发布会。下文我们来看看发布会前的市场期待，以及特努斯（John Ternus）接任首席执行官后面对的首场产品考验。截稿时，该股报316.22美元，跌1.11%。

图为时任苹果公司硬件工程副总裁特努斯2019年6月3日在美国加利福尼亚州圣何塞举行的全球开发者大会（WWDC）上介绍Mac Pro的内部硬件。苹果前首席执行官库克已正式交棒。特努斯已于2026年9月1日接任公司首席执行长。（法新社提供）

苹果公司（Apple）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

苹果公司将在星期三举行年度产品发布会，市场关注公司会否推出首款折叠式iPhone。这也是51岁的特努斯（John Ternus）接任首席执行官后的首场重要产品活动。

特努斯2001年加入苹果，曾任硬件工程高级副总裁，参与iPad、AirPods、iPhone、Mac和Apple Watch等产品的硬件工程工作。市场期待他掌舵后能否带领苹果再造“下一个iPhone”，推出另一项足以改变世界的产品。

市场对苹果新产品的期待已经升高。苹果股价自6月25日以来上涨15%，公司市值在这段期间增加约5700亿美元（约7290亿新元），但股价仍比7月28日的纪录高位低约7%。

谈到苹果的年度产品发布会，阿金特资本管理公司（Argent Capital Management）投资组合经理埃勒布鲁克（Jed Ellerbroek）说：“苹果每年发布会都很重要，但今年这一场的重要性更胜以往。我认为，我们正在开启一个很多人都希望、也期待会相当不错的销售周期。他们必须拿出符合这种期待的表现。”

不过，苹果股价在发布会当天不一定上涨。彭博社整理的数据显示，过去八次iPhone发布会当天，苹果股价有五次下跌。不过好消息是，2007年以来的数据显示，在新款iPhone发布后的六个月里，苹果股价平均上涨10%。

市场正密切关注新品定价、上市时间及初步销量，以验证其能否兑现发布会前的高预期。摩根士丹利分析师团队预计，折叠式iPhone的起售价介于2300美元至2500美元，并可能在截至12月的苹果财年第一季售出650万部，带来约140亿美元收入。

除了折叠式手机的市场反应，投资者也将关注苹果如何消化存储晶片成本的上涨压力，以及新产品会加入哪些人工智能功能。彭博社报道，苹果在人工智能领域仍被视为发展较慢的大型科技公司，因此特努斯如何说明公司的产品和人工智能策略，也是这次发布会的考验。