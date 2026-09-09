美国房贷利率上星期升至一年多来的最高水平，延续了伊朗战争爆发以来借贷成本持续上升的趋势。

美国抵押贷款银行家协会（Mortgage Bankers Association，简称MBA）星期三（9月9日）公布的数据显示，截至9月4日的一周，30年期固定房贷合约利率上升六个基点至6.85%。不过，五年期可调整利率房贷的利率则降至6.13%。

据彭博社星期三报道，在2月底伊朗战争爆发前，房贷利率曾降至2022年以来最低水平。此后，由于冲突推高能源价格并加剧市场对通货膨胀的担忧，房贷利率已累计上升约0.75个百分点。

较高的借贷成本抑制了贷款需求。美国抵押贷款银行家协会的再融资指数，即衡量房贷申请量的指标下跌6.2%，降至2025年5月以来最低水平。购房贷款指数则较前一星期下滑0.2%。

美国星期五（11日）公布的消费者价格数据预计将显示，8月份整体通胀率同比上升3.4%，能源成本上涨是主要推手。美联储官员正密切关注通胀数据，以评估下一步利率政策。

美国抵押贷款银行家协会自1990年以来每星期进行这项调查，受访对象包括抵押贷款银行、商业银行和储蓄机构。相关数据涵盖美国超过75%的零售住宅抵押贷款申请。