中东战火再度拉响警报，布伦特原油价格连续第五天上涨，星期四（9月10日）逼近每桶102美元（约129新元），一个星期来的涨幅达6.41%。

伊朗誓言已做好应对更激烈战事的准备，加剧市场对霍尔木兹海峡航运受阻、石油供应短缺情况进一步恶化的担忧。继上星期三（9月2日）突破100美元一桶之后，布伦特原油已连涨第五天，西得克萨斯中质（WTI）油价也在每桶97美元的水平交易。

彭博社引述一名伊斯兰共和国高级官员的话指出，面对美国海上封锁，伊朗无意退缩，如果美国继续攻击伊朗领土，伊朗将升级袭击行动。美国正试图通过海上封锁削弱伊朗经济，同时还威胁要惩罚那些不与德黑兰断绝关系的政府和企业。

一名伊朗官员承认经济困境日益加剧，但他说，伊朗领导层认为别无选择，只能继续战斗，直到确信华盛顿会因畏惧而不敢再次发动攻击。

美伊在过去一星期重开炮火，打破中东地区短时间相对平静局势，导致油价和天然气价格飙涨。

美国总统特朗普说，战争只会在11月美国中期选举后结束，在这之前，油价将不会大幅度缓和。这一席话也意味着长达七个月的战事短期内不会降级。

尽管布伦特原油的价格仍比4月每桶126美元的峰值低，战事依旧引发高油价趋势，提炼产品如柴油也无可幸免。

中国石油购买量的回升也导致全球石油市场收紧，但因为当地规模较小的炼油商正受到高油价的挤压，可能被迫在未来几星期内削减加工量，这可能会抑制全球最大原油进口国的需求。

美国能源部长赖特向彭博社披露，每天仅有1100万桶的原油和石油产品通过霍尔木兹海峡，但他对油价在未来数星期回跌感到乐观。

截至新加坡时间星期四早上10时17分，布伦特原有价格微涨0.1%至101.33美元，西得克萨斯中质油价每桶报96.43美元，起0.38%。