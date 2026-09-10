美国戴尔科技公司（Dell Technologies Inc）发行投资级债券受到投资者热烈追捧，从原定集资40亿美元，预计增加至50亿美元（约63亿2000万新元）。

彭博社星期四（9月10日）引述知情者的话说，由于人工智能服务器收入激增，投资者对戴尔发行的债券需求十分旺盛。在认购高峰期，投资者下了约230亿美元的订单，几乎是发行规模的五倍。

根据彭博社汇编的数据，今年投资级交易的平均倍数约为四倍。

戴尔计划分四批发行三年期至10年期的债券，期限最长的债券收益率预计将比美国国债高出1.1个百分点，比最初讨论的收益率高0.3个百分点。

公司计划利用筹集到的资金偿还今年到期的票据，以及充当运营资金，包括偿还其他贷款。

戴尔的债券交易是星期三（9日）美国投资级债券市场16笔交易之一，也是美国劳动节后债券销售热潮的一部分。

由于人工智能基础设施需求激增，戴尔股价今年已上涨超过四倍。戴尔也在月初将本财年销售额预期上调了250亿美元，令分析师感到意外。