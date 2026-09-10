星期四（9月10日）重点：

尽管科技股走势疲弱，反映美国华尔街股市大盘的主要股指期货在星期四（9月10日）仍然小幅走高。市场投资者普遍在等待星期四晚较迟时候，以及在星期五（11日）公布的关键通胀数据；星期四晚公布的是生产者价格指数（PPI），星期五公布的是消费者价格指数（CPI）。这两份重磅通胀报告将直接影响美联储9月议息会议的利率决策。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升5.10点或0.07％，报7641.60点；重量级的道琼斯指数期货也起了126.30点，报52507.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则下跌了103.10点或0.35％，报29318.40点；

因为对全球石油供应的担忧以及中东紧张局势的加剧，布伦特原油价格突破每桶100美元这个敏感的关口，导致美国股市在隔夜（星期三）收盘时走低。除了标准与普尔500能源指数上涨1.1%之外，其他所有板块指数都告下跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌37.16点，闭市报7636.36点。道琼斯指数跌了405.41点，闭市报52380.66点。纳斯达克100指数也退低0.29%或86.15点，以29421.55点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是147亿股，比过去20天的149亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

苹果公司首款折叠iPhone终于在隔夜亮相。市场投资者期待这款1999美元的iPhone Duo能够开启苹果公司换机新周期。iPhone Duo将在10月23日开始售卖；苹果公司也会同时推出iPhone 18 Pro及Pro Max，起售价分别是1199美元及1299美元。苹果公司股价在星期四晚盘前走高1.35%，截稿时报319.60美元。

有意思的是，美光科技（Micron Technology）首席执行官梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）隔夜罕见地出现在苹果公司的新产品发布会现场。分析师普遍认为，苹果公司的新一代iPhone 18 Pro及折叠iPhone Duo都进一步增加了AI处理能力，对高性能存储的需求也随之提高。在隔夜逆市上涨约3%之后，美光科技股价在星期四晚盘前因套利走低1.24%，截稿时报1015.00美元。美光科技预计会在9月30日公布第四财季业绩。

谷歌在隔夜宣布，未来两年将在芬兰投资至少130亿欧元（约151亿美元）建设人工智能基础设施，包括三个新的数据中心，而且也签下为期22年的核电协议，采购当地一座核电厂最多50%的电力。这是谷歌至今在欧洲最大规模的单项投资。Alphabet股价在星期四晚盘前稍微起了0.11%，截稿时报331.02美元。

星期四下文我们来看看脸书母公司Meta Platforms推出的新人工智能代理Muse。星期四晚盘前该股起1.27%，截稿时报662.01美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、苹果公司、Strategy Inc和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Meta Platforms Inc（纳斯达克证券交易所代码：META）

对Meta Platforms而言，Muse不只是一款新AI产品，而是一场商业模式的试验。如果成功，Meta Platforms可能从一家靠广告赚钱的社交媒体巨头，进一步成为一家让AI替用户“做事”并从中收费的平台。（路透社）

脸书母公司Meta Platforms股价在隔夜逆市大涨超过6%，成为标准与普尔500指数表现最强劲的股票之一。推动该股股价走高的不是广告收入，也不是Instagram用户增长，而是它推出的新一代个人人工智能代理（AI agent）Muse。市场正在押注，这项技术可能让Meta Platforms庞大的AI投资开始从基础设施支出，逐步变成新的收入来源。

Meta Platforms说，Muse可以连接用户的电邮、日历、支付、购物、健康及智能家居等应用，在用户授权后代为发送电邮、预订旅游、购物，甚至处理一些交易。用户只需告诉它要达到的目标，Muse便可以自行制定计划并在“幕后”执行。服务目前先在美国推出，可通过独立应用或WhatsApp使用；基础功能免费，较高阶级服务的使用则是每月收费20美元及100美元。

这意味着Meta Platforms正在尝试把AI从一个“聊天窗口”，变成一个真正替用户办事的数字助手，而这也正是投资者最感兴趣的地方。

Meta Platforms预计，今年的资本支出将达到1300亿至1450亿美元之间，其中绝大部分是与AI相关的。这个数字相当惊人，也解释了为什么Muse的推出受到市场如此关注。

瑞穗（Mizuho）分析师沃尔姆斯利（Lloyd Walmsley）就认为，Muse可能是Meta Platforms的一个重要的新产品周期的开始，而且还能证明公司的AI投资是具有回报潜力的。换句话说，市场过去担心的AI投入没有商业回报，现在可以稍微缓解了。

在社交平台上，一些分析师就估计，消费者AI代理最终可能形成规模约30万亿美元的市场。Meta Platforms最大的优势，在于它已经拥有数十亿用户，以及脸书、Instagram、Messenger和WhatsApp等庞大的应用生态。如果Muse能够深入这些平台，Meta Platforms并不需要从零开始寻找用户，而是可以把AI代理直接带到消费者每天已经使用的产品中。这也是为什么Meta Platforms的股价对Muse做出了积极的反应。

不过，分析师也认为，Muse如果要真正成为一门大生意，还有一个不能回避的问题，那就是信任。因为一个可以替用户读电邮、处理付款、预订机票甚至管理个人资料的AI代理，一旦犯错，后果远比聊天机器人答错一道问题更严重。

Muse原本是计划在今年4月份推出的，但是Meta Platforms为了加强安全性而延后推出。当时路透社曾报道，Meta Platforms内部测试人员仍发现一些安全和可靠性问题，包括：AI代理在特定情况下接触私人资料，以及执行任务时出现中断或无法持续操作的情况。但是Meta Platforms则强调，Muse拥有独立虚拟机、安全监控机制及用户授权控制，并已经达到公司认为可以推出的最低安全标准。

对Meta Platforms而言，Muse不只是一款新AI产品，而是一场商业模式的试验。如果成功，Meta Platforms可能从一家靠广告赚钱的社交媒体巨头，进一步成为一家让AI替用户“做事”并从中收费的平台；如果失败，公司庞大的AI资本开支就可能继续成为投资者的负担。

所以，有分析师说，市场这次给Meta Platforms股价超过6%的涨幅，其实是在买一个期待。Meta Platforms现在终于有机会证明，AI不只是它最昂贵的投资，也可以成为它下一条最重要的收入曲线。市场表态之后，接下来的就得看Muse的表现了。