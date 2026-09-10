中东地区针对油轮的袭击加剧，引发市场对石油供应中断的担忧。国际油价星期四（9月10日）大涨约4%，布伦特原油突破每桶105美元，美国原油价格也自5月以来首次升破100美元。

截至新加坡时间晚上8时15分，布伦特原油期货上涨4.05美元或4%，报每桶105.26美元；美国西德克萨斯中质原油期货上涨3.99美元或4.15%，报每桶100.04美元，是5月21日以来首次突破100美元。

油价飙涨也拖累股市，美国标普500指数连续第四个交易日下跌，而30年期国债收益率则逼近2007年以来最高水平。

据路透社报道，随着美国和伊朗未能达成永久停止攻击的协议，双方战火重燃，布伦特原油价格已较8月初低点上涨超过30%。

与伊朗结盟的胡塞武装星期四控制也门摩卡港（Mocha），进一步威胁红海航运。与此同时，近期区域油轮遇袭事件增加，波斯湾船只通过霍尔木兹海峡的航运仍受到限制，石油流量远低于战前水平。

伊朗称星期三在霍尔木兹海峡附近袭击10艘船只，此前美国攻击五艘伊朗油轮。伊朗伊斯兰革命卫队警告，如果再遭袭击，将进一步升级回应。

美国总统特朗普警告，美国可能攻击位于严重受损的纳坦兹（Natanz）铀浓缩设施附近、伊朗的镐山（Pickaxe Mountain），并称战事可能持续至11月中期选举之后。

除了中东供应风险，中国的石油需求也成为影响油价后续走势的重要因素。荷兰国际集团（ING）分析师指出，经历数月需求低迷后，全球最大原油进口国中国近期增加石油采购，为现货原油市场提供支撑。

分析师认为，如果中国持续增加采购，可能进一步放大供应中断对油价的影响；若进口需求再次回落，则可能限制油价涨势。

不过，石油输出国组织（OPEC）星期四连续第五次下调今年全球石油需求增长预测，最新预计每日需求增长38万桶。

供应方面，路透社调查显示，OPEC在8月的石油日产量减少64万桶。伊朗战事导致沙特阿拉伯石油出口进一步受阻，美国的封锁也削减伊朗的石油出口。