中国初创公司深度求索（DeepSeek）推出低成本人工智能（AI）模型V4.1 Flash，每百万个词元（token）的收费最低不到1美分，进一步向OpenAI、Anthropic和中国同业施压，并加剧AI行业的价格战。

彭博社星期五（9月11日）报道说，DeepSeek近期发布V4.1 Flash，而新模型采用更高效的架构，在部分测试中的表现超越月之暗面（Moonshot AI）的Kimi K3，同时以远低于竞争对手的价格提供服务。

消息拖累部分中国AI相关股。MiniMax和智谱（Z.AI）星期四（10日）在香港股市一度下跌超过8%，正加速发展AI业务的阿里巴巴则跌逾2%。

DeepSeek的新模型进一步凸显中国开放权重模型与美国竞争对手之间日趋激烈的价格竞争。目前业界发展重点逐渐转向AI代理，让模型能够长时间自主编写程序、调用工具和浏览网络，以完成指定任务。这也意味着模型使用量和词元消耗可能显著增加，成本因此成为企业的重要考量。

DeepSeek说，V4.1 Flash减少了模型的KV缓存（KV cache），从而降低对高带宽存储器（HBM）和固态硬盘（SSD）储存空间的需求。全球AI需求强劲导致存储晶片长期供应紧张，因此提高存储效率也可能降低运行模型所需的成本。

V4.1 Flash拥有5520亿个参数，但采用“因果编码器—解码器”（causal encoder-decoder）设计，每次只启用整体模型容量的一小部分。DeepSeek称，新模型在编程和代理式AI任务的测试中表现优于V4-Pro，但仍落后于Anthropic和OpenAI的旗舰模型。

DeepSeek下星期一（14日）起停止V4-Pro服务，并把相关推理任务自动转至收费更低的V4.1 Flash。

AI模型价格持续下降也冲击相关晶片股。SK海力士（SK Hynix）在美国交易的股票，星期四一度下跌5.8%，美光（Micron）则一度跌5.3%。

彭博行业研究指出，DeepSeek进一步降价显示，中国AI行业的词元价格战短期内仍难结束。DeepSeek、腾讯、字节跳动和阿里巴巴等企业采取积极定价策略，加上行业技术进入门槛较低，AI模型迅速商品化，企业因此难以取得定价能力。

DeepSeek此次最多降价32%。彭博行业研究认为，业者现阶段仍把扩大市场份额置于赚取利润之上，这种策略将继续对盈利能力构成压力。