美国云计算公司甲骨文（Oracle）云计算业务营收增长超过120%，突破市场预期，也反映出旗下大规模人工智能（AI）数据中心项目，正提振公司业绩。

甲骨文星期四发布声明指出，备受市场关注的云基础设施业务营收，同比大增121%至74亿美元（约93亿新元），高于市场预期的接近72亿美元。

整体营收同比增长30%至193亿美元；每股盈利1.92美元，高于市场预期的1.75美元。

公司也说，已完成此前宣布的计划，即分阶段按照市场价格出售总值200亿美元的股票。

向来以数据库软件闻名的甲骨文，已转型为一家为AI项目提供计算能力的供应商，并正为OpenAI及其他客户大规模扩建数据中心。公司说，本季度新增了850兆瓦的数据中心容量。

此外，甲骨文公布，在截至8月31日的三个月内，资本支出达285亿美元，其中大部分用于数据中心设备。

首席财务官马斯森（Hilary Maxson）在媒体汇报会上重申，公司预计，截至明年5月的财政年资本支出为700亿美元。此外，由于预先支付部分零件款项，这将产生额外200亿至250亿美元的支出。

甲骨文股价星期四挫跌5.38%至152.94美元，今年以来则已下跌超过20%。