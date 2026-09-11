油价进一步走高，美国联邦储备局加息概率大增之际，10年期美国国债收益率也愈发接近5%的关键水平。

路透社星期五（9月11日）报道，在亚洲早盘时段，10年期美国国债收益率升至4.97%，触及2023年底以来最高水平。投资者担忧，收益率将突破5%。

部分分析师认为，5%是一个关键水平，而美债收益率的上升，也会连带推高抵押、汽车和消费贷款，同时推涨企业融资成本。在三年前，10年期美债曾短暂突破这一水平。

至于30年美债收益率，则在市场抛售下升至5.38%，创2007年以来最高水平。债券抛售潮蔓延至全球市场，日本政府债券收益率星期五全线走高。

ING集团全球利率及债务策略主管加维（Padhraic Garvey）说：“事情会不会变得更加严峻？会的。若10年期美债收益率突破5%，只会让市场开始关注6%的水平。”

他也说：“从5%至6%的过程，将让整个市场更难以承受。我们并不是说这种情况一定会发生，但也不能说不会发生。”

眼见中东冲突挥之不去，关键石油航运管道受阻，油价也应声步步攀高。截至星期五上午11时25分，布伦特原油报每桶103.15美元，上涨0.42%，近五个交易日内则已大涨超过12%。

通胀危机蔓延的当儿，美联储加息的可能性也应声走高。

九月加息概率攀升

据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch的资料，美联储在9月16日按下升息键的概率高达72.4%，远高于一星期前的49%。

市场纷纷关注美国即将在星期五公布的消费者价格指数（CPI），借此进一步判断美联储的动向。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）说：“美联储将仔细审视CPI数据，若通胀数据温和，美联储在加息上将‘更加困难’，而我们的基本情境仍是美联储维持利率不变。”