日本央行预计下星期再次加息，最可能把政策利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平。若通胀压力加剧，日本央行也可能释放加快未来加息步伐的信号。

路透社星期五（9月11日）引述四名消息人士报道，日本央行下星期四至星期五（17日至18日）召开货币政策会议。央行内部许多人认为，随着经济有望温和复苏和价格压力上升，再次加息的条件正逐步形成。

日本央行今年6月把政策利率上调至1%，如果下星期再次加息，将是时隔仅三个月再度收紧货币政策，这也意味着加息步伐有所加快。消息人士指出，即使利率升至1.25%，日本的金融环境预计仍保持宽松。

尽管日元近期回升，有助于缓和进口成本上涨，但日元此前贬值，加上燃油价格再度飙升，使日本央行继续警惕通胀上行风险。

其中一名消息人士说：“随着基础通胀逼近2%，日本央行须格外关注物价上涨风险。”

日本央行7月维持利率不变，但当时已警告，中东冲突、日元疲弱和人工智能相关需求强劲，可能导致通胀超出预期。

路透社的调查显示，分析师预计日本央行下周将利率提高至1.25%，明年3月底进一步升至1.5%，并在2027年第二季达到1.75%。多数分析师认为，这轮加息周期的最终利率至少为1.75%。

市场目前已完全消化日本央行9月加息的预期，一些投资者甚至押注央行可能出乎意料地一次加息50个基点。不过，消息人士认为，由于目前没有工资和物价突然急升的风险，日本央行下周较可能维持惯常的25个基点加息幅度，再根据后续数据判断是否须在短期内继续加息。

日本央行审议委员增一行星期四（10日）说，基础通胀即将达到2%，但目前看不到它大幅超过这个水平，显示没有迫切需要通过大幅加息抑制通胀。

市场也将关注日本央行行长植田和男在会后是否透露未来加息速度，以及这轮紧缩周期的最终利率水平。

知情人士说，日本央行目前没有预设最终利率，因为这取决于此前加息对经济的影响，以及企业把投入成本上涨转嫁给消费者的程度。日本央行内部对于加息速度也没有共识。

因此，植田和男预计不会为未来加息制定具体时间表，但可能重申7月的立场，即如果金融环境被认为过于宽松，日本央行可能加快加息。

日本8月批发价格同比上涨7.6%，显示价格压力持续增加。日本央行预计，消费者通胀未来数月将重新升至2%目标以上。与此同时，尽管日元自7月底美日联合干预汇市以来已升值超过6%，布伦特原油突破每桶100美元，抵消部分进口成本下降的影响，并再次引发通胀压力升温的担忧。