星期五（9月11日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期五（9月11日）走高，不过整体交易淡静。市场投资者都在等待即将发布的消费者价格指数（CPI），以便尝试预测美联储9月议息会议的利率决策。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升43.30点或0.57％，报7635.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起185.00点或0.64％，报29288.50点；重量级的道琼斯指数期货也升高了298.70点，报52363.20点。

美国股市在隔夜（星期四）收盘时走低。隔夜公布的美国8月份生产者价格数据，以及飙升的油价，引发了市场对美联储下星期开会加息的担忧。10年期美国国债收益率升至近三年以来的最高水平，30年期国债收益率创下约19年新高，两年期国债收益率也触及约两年来的最高点，这一切都削弱了股票的吸引力。

晶片巨头股价普遍下跌，其中英伟达（Nvidia）下跌2.3%，美光科技（Micron Technology）下跌4.7%，这两家公司的跌势拖累了标准与普尔500指数。

标准与普尔500指数隔夜下跌44.66点，闭市报7591.70点。道琼斯指数则跌315.56点，闭市报52064.10点。纳斯达克100指数也退低1.08%或318.04点，最后以29103.51点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是151亿股，不过比过去20天淡静的149亿股平均成交量稍微活跃一些。

盘前交易重点：

SpaceX首席财务官约翰森（Bret Johnsen）隔夜在高盛（Goldman Sachs）举办的会议上透露，该公司已在本月较早时与一家企业签署了一项AI算力协议。虽然他没有透露企业的名字，但是他表示，这项协议将从12月开始生效，每月价值11亿美元，按年计算营业额将达130亿美元。这将让SpaceX进一步接近它在2026年底前，实现1000亿美元年营业额的目标。SpaceX股价在星期五晚盘前上升0.76%，截稿时报149.30美元。

台积电在隔夜公布的8月份营业额创下历史新高，达到5148.1亿新台币（约163亿美元），同比暴增53.3%，环比也增长10.1%，今年前八个月累计营业额同比增长39.3%。强劲的AI晶片需求，加上新一代智能手机晶片订单，是推动业绩的主要动力。台积电高管们也预计，第三季的营业额将达到446亿至458亿美元之间，全年营业额增长估计超过40%。尽管如此，台积电在美市挂牌的股票在星期五晚盘前也只稍微上升+0.05%，截稿时报428.51美元。分析师认为，这反映市场担心AI晶片股估值过高，加上油价和美债收益率攀升令整体科技股承压。

Adobe在隔夜则是公布了它的第三财季业绩，营业额同比增长13%至67亿6000万美元，调整后每股盈利是6.13美元，双双比市场预期略高。更亮眼的是，AI-first产品的年度经常性收入（ARR）同比增长超过150%，它的月活跃用户也突破10亿户。但是高管们预计，第四财季营业额是68亿至68亿5000万美元，中间值略低过市场普遍共识，导致Adobe股价在星期五晚盘前下跌3.71%，截稿时报239.60美元。

星期五下文我们来看看软件与云计算巨头甲骨文公司（Oracle）的最新业绩带给投资者什么新信息。星期五晚盘前该股起了6.97%，截稿时报163.84美元。

盘前活跃股按序：甲骨文、英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、美光科技（Micron Technology）和Strategy Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

甲骨文公司（Oracle Corporation）（纽约证券交易所代码：ORCL）

美国企业软件与云计算巨头甲骨文公司在隔夜盘后发布令人鼓舞的业绩，带动集团股价在盘后一度飙升约7%。投资者似乎从它的业绩中，终于看到这家老牌企业软件公司，疯狂投入AI数据中心后的一个安心信号，那就是AI开始换来真金白银的订单了。

这次业绩最值得关注的变化，是投资者开始看到资本投入、订单进来、收入增加的连锁效应逐渐接上了。分析师现在认为，甲骨文的另一个更重要的问题，是当它的6640亿美元的订单开始陆续兑现时，甲骨文能否成功的完成这场几十年来最大的一次增长转型。（路透社）

根据甲骨文截至今年8月底的2027财年第一财季业绩报告，该集团的营业额同比增长30%至193亿美元，比市场预期的191亿4000万美元高；调整后的每股盈利是1.92美元，也明显高过市场预期的1.74美元。

真正让投资者眼前一亮的，却是未来收入的“订单库”，也就是所谓的剩余的履约义务（Remaining Performance Obligations，简称RPO），也就是已经签约但尚未履行的合约收入。甲骨文的RPO已达到6640亿美元，超过分析师预期的6306亿至6400亿美元。更重要的是，甲骨文在第一财季就在无需增加新资本投资的情况下，新增超过300亿美元的AI云计算合约。

这也解释了为什么市场突然对甲骨文的“烧钱模式”没那么紧张。该集团第一财季的资本开支高达285亿美元，比一年前的85亿美元增加约两倍，全年资本开支目标仍维持在900亿至950亿美元之间。数字看起来相当吓人，但甲骨文高管们表示，其中约113亿6000万美元是由客户预付款“负责”的；而且新签的大部分AI合约都采用了预付款、客户自带硬件等模式，并不需要甲骨文再投入大量额外资本。第一财季自由现金流虽然是负54亿美元，却明显好过市场原本预期的负95亿6000万美元。

甲骨文的转型速度也相当惊人。过去市场熟悉的是卖数据库和企业软件的甲骨文，如今它已经是越来越像一家AI基础设施公司。该集团第一财季的云基础设施业务营业额，就同比暴增121%至74亿美元；高管们也说，集团在第一财季不仅新增约850兆瓦的数据中心容量，而且已完成德州一个800兆瓦园区中的六栋建筑，为包括OpenAI在内的AI客户提供算力。

对于接下来的业绩表现，甲骨文高管们把2027财政年度调整后每股盈利预测，从之前的8.05美元上调至8.10美元，并预计全年营业额至少可以达到900亿美元。至于当前财季，它的营业额预计同比增长30%至34%。

一些分析师就说，这些数字是甲骨文向市场证明，它的巨额AI资本开支并不只是为了追赶微软、亚马逊和谷歌，而是正在变成未来几年收入增长的基础。

当然，甲骨文所面对的风险并没有消失。一些分析师在社交平台上就说，甲骨文今年的资本开支规模已经远远超过过去的软件公司模式，自由现金流仍是负数，而且它过去也因为现金流恶化和AI投资风险受到信用评级压力。AI数据中心建设也还要面对电力、土地、审批和人手等挑战。