受到美国消费价格指数超预期上涨影响，美元汇率星期五（9月11日）出现波动，在数据公布后一度跳涨，但涨幅不久便消失并回跌。

彭博社报道说，此前公布的数据显示，美国8月份消费价格指数（不包括食品和能源）上升0.3%，高于市场预期的0.2%。这促使交易员加大了对美国联邦储备局下周加息的押注。

美国通胀率高于预期的消息，推动彭博美元现货指数一度上涨0.2%，使这个美元指数触及一周高点。

然而，随着油价下跌对美元形成压力，彭博美元指数的这一涨势迅速消退。截至纽约时间星期五上午9时19分，这个美元指数已转为下跌0.1%。

宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）的资深经理图夫特（Nathan Thooft）说：“这份消费价格报告的数据既足以支持美联储加息，又不至于过热到引发对通胀失控的严重担忧。油价走软对美元的波动也起到作用。”

此前，美国生产价格数据及油价上涨推高了市场对美联储今年将加息的预期，并推动美元在上一交易日走强。油价星期五部分回吐之前的大幅涨幅，削弱了对美元的支持。