上星期遭受袭击的沙特阿拉伯东西输油管道暂停运作，加上通过外交斡旋缓解霍尔木兹海峡局势的努力受挫，全球能源供应面临更大压力，国际油价应声大涨。

布伦特原油星期一（9月14日）一度大涨3.6%，突破每桶108美元（约137新元）的水平。截至上午11时，布伦特原油价格报每桶107.28美元，涨幅收窄至2.55%。西得克萨斯中质（WTI）原油报102.72美元，起2.67%。

霍尔木兹海峡运输受阻后，沙特高度依赖东西输油管道输送原油。沙特能源部上星期五（11日）宣布，东西输油管位于利雅得和麦地那地区的设施，前一天（10日）上午遭到多次袭击。为避免进一步损坏，输油管已暂停运作，受损程度正在评估中。

与此同时，也门胡塞武装又夺取红海南段的战略岛屿，导致沙特用来绕过霍尔木兹海峡的石油出口航道两端同时承压。

海湾合作委员会六国外长原定于星期一在阿曼塞拉莱，与伊朗高级外交官员讨论霍尔木兹海峡临时航运安排。不过，阿曼外交部长巴德尔星期天（13日）宣布，会议已延期。

全长1200公里的东西输油管，将沙特东部原油运往西岸红海港口，是沙特避开霍尔木兹海峡的重要出口通道。

据估计，管道近几个月每天石油输送量达400万至500万桶，相当于全球供应量的4%至5%。