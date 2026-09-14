中东战事持续推高油价，加上人工智能风险引发市场担忧，投资者转向避险资产，美元星期一（9月14日）升至两周高点。市场对美国联邦储备局星期三（16日）加息的预期升温，也为美元提供支撑。

路透社星期一报道，衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数一度升至99.6，是9月2日以来最高。

欧元一度跌至一个月低点，报1欧元兑1.153美元，跌幅维持在0.4%；英镑则下跌0.3%，至1英镑兑1.35美元的水平。

国际油价星期一再度急升，布伦特原油上涨3%至每桶108美元，令投资者对通胀和能源供应的担忧加剧，全球债券收益率也重新逼近多年来高位。

胡塞武装袭击全球最大石油出口国沙特阿拉伯，而沙特此前关闭绕过霍尔木兹海峡的主要输油管道，进一步加剧市场对能源供应的担忧。

美国与伊朗战争的外交斡旋也似乎受挫，德黑兰与其他海湾国家的会议被推迟，加上区域内船只持续遇袭，令供应风险进一步升高。

荷兰国际集团（ING）外汇策略师佩索莱（Francesco Pesole）说，海湾地区局势仍令人担忧，加上一些与人工智能有关的消息进一步打击股市，这种市场环境将继续为美元提供支撑。

日元回吐近期涨幅

日元是星期一表现较弱的主要货币之一。美元兑日元上涨0.7%至154.55日元，日元回吐近期因日本央行加息预期升温而取得的部分涨幅。上星期，美元兑日元一度跌破153日元，触及近七个月低点。

不过，市场几乎完全预期日本央行星期五（18日）将加息，投资者接下来将密切留意央行是否释放进一步加息的信号。市场对日元的看法也开始转变，投机者自2月以来首次转为净持有日元多头仓位。

美元走强的另一原因，是美联储星期三的利率决定。能源价格飙升已把柴油价格推至纪录高位，并推动美国8月基础通胀升幅超出预期。

根据芝商所（CME Group）的工具，货币市场星期一反映美联储本周加息的概率约为90%，明显高于一周前的约60%。

三菱日联金融集团（MUFG）高级外汇分析师哈德曼（Lee Hardman）说，市场对美联储即将开始收紧货币政策的预期增强，推动美元本周初走强。不过，他认为美国处于选举年，美联储可能不愿过于激进地加息，这可能限制美元进一步上涨。

全球加息预期升温，已推动美国、欧洲和日本的债券收益率升至多年甚至数十年来高位。不过，由于各地债券收益率大致同步上涨，目前对外汇市场的影响相对有限。

英国中央银行预计星期四维持利率不变，但欧洲中央银行上星期加息后，交易员目前预计英国央行今年较迟时候也可能加息，并在2027年进一步收紧货币政策。