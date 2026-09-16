“人工智能（AI）在经济活动中仍未广泛应用，实际释放的价值仅占其总潜力的5%到10%。

Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）星期二（9月15日）在美国旧金山举行的Salesforce年度Dreamforce大会上发表上述看法。

Salesforce首席执行官贝尼奥夫（Marc Benioff）说，企业采用AI的程度差异很大，整体仍处于早期阶段，公司须提供更多协助，帮助客户加快转型。

Salesforce和Anthropic在8月26日宣布扩大合作，进一步整合Claude模型与Salesforce产品。

AI发展与安全争论升温 相关股市波动

此前，Anthropic研究员考克森（Jacob Coxon）9月8日在社交媒体X宣布辞职，并指责指他的前两位雇主Anthropic和OpenAI在竞相开发更先进模型的过程中，没负责任地处理AI安全风险。

考克森称，从事AI研发的人“真心认为，到本十年末，人工智能可能会杀死我们所有人”。相关言论迅速传播，浏览量超过1亿5000万次，并引起知名议员和公众人物关注。

阿莫迪随后于12日在个人网站发表文章，呼吁业界放慢提升前沿AI模型能力的步伐，让安全措施有更多时间跟上。他也提出，应让独立评估人员持续参与AI企业的研发流程，检查企业是否履行安全承诺。

相关警告也波及AI概念股，亚洲和美国股市相关板块在星期一（14日）和星期二出现波动，部分AI和半导体相关股出现回撤。

不过，英伟达首席执行官黄仁勋对放慢AI发展的主张持不同看法。他在Dreamforce大会上说，“市场力量”将对AI安全形成约束，无须制定新的法律或监管条例。他认为，把AI发展视为必须在“安全”和“速度”之间二选一，是一种“错误选择”。

路透社引述分析师说，如果AI研发放缓并导致企业重新评估AI支出，晶片制造商和大型云服务商可能受到影响。