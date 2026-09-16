大宗商品交易公司Sapphire Minmetals董事长证实，公司已联同关联公司、铁矿石贸易商Radiant World在新加坡法院向瑞士商品巨头嘉能可（Glencore Plc）提起诉讼，索赔金高达20亿美元（约25亿8000万新元）。与此前嘉能可指控两家公司涉向金融机构提供假发票及欺诈相呼应，双方关系已全面恶化。

据彭博社报道，Sapphire Minmetals董事长拉凯什·塞蒂（Rakesh Sethi）在电话中证实，两家公司正向新加坡法院联手提交诉讼，但未透露进一步细节。目前新加坡法院系统官方网站尚无法立即确认该诉讼的登记记录。

嘉能可于星期二（9月15日）发表强硬声明，全面否认索赔要求，形容上述索赔“毫无根据”，并强调将积极抗辩。同时，嘉能可首次公开指控Radiant World及其关联公司（包括Sapphire Minmetals）涉嫌欺诈，表明已掌握确凿证据，证明对方向多家金融机构提交伪造的发票、合同，以及虚构的嘉能可员工电子邮件。此外，嘉能可透露已终止与该集团所有业务往来及合同义务，并正对其历史业务活动展开全面内部审查。



据了解，嘉能可与Radiant World曾维持多年极为紧密的合作关系，嘉能可不仅为其提供贸易融资，还持有可取得其少数股权的认购权证。然而，今年以来多家银行陆续拿着附有嘉能可署名却无法被核实的发票进行验证，导致双方关系迅速恶化。

消息指出，嘉能可已针对相关风险敞口提取4亿8000万美元（约6亿1900万新元）的减值拨备，这也创下了该集团上市以来规模最大的交易损失之一。

此外，该事件已在多国引发法律诉讼。总部位于新加坡的发票融资平台Incomlend Pte.已向Radiant World提告，指控其利用未经嘉能可核实的虚假文件进行借贷；而投资银行杰富瑞（Jefferies Financial Group Inc.）管理的一只基金也指两家公司伪造铁矿石发票实施欺诈。

在此背景下，伦敦法院已对Radiant World和Sapphire Minmetals颁布高达4.99亿美元（约6亿4400万新元）的全球资产冻结令。

针对嘉能可的最新声明及上述诉讼，Radiant World发言人不愿置评。该公司此前曾坚决否认存在任何不当行为，并强调其业务运营始终遵循最高商业与法律标准。

Radiant World由45岁的印度籍商人纳哈尔（Pinkesh Nahar）在2000年代初创办。

公司总部设在新加坡，在中国、印度、英国、瑞士、美国和阿联酋设有办公室，主要从事大宗商品贸易，核心业务之一是铁矿石交易，同时也交易铜、铝等基本金属。